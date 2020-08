Neues Netflix-Angebot: Alle 18 Filme und Serien der Woche

Den Superhelden-Sci-Fi-Film Project Power könnt ihr nur bei Netflix sehen. Alle weiteren Starts mit Kingsman 2 und neuem Binge-Stoff findet ihr in der Wochenübersicht.

Regelmäßig wie nie zuvor versorgt uns Netflix mit Blockbuster- und Genrefilmen aus eigener Produktion. Auf Tyler Rake: Extraction und The Old Guard folgt diese Woche Project Power, ein prominent besetzter Superheldenfilm mit Science-Fiction-Einschlag. Wenn euch neuer Binge-Stoff fehlt, sollte ebenfalls etwas dabei sein. Netflix schickt zwei brandneue Serien in Rennen.

Sci-Fi, Action und neue Serien: Die größten Netflix-Starts der Woche

Project Power bei Netflix

Der Trailer zum Sci-Fi-Hit

Project Power - Trailer (Deutsch) HD

Wann verfügbar: ab sofort



Das passiert: Im Sci-Fi-Actionkrimi Project Power gewährt eine neue Droge 5 Minuten lang Superkräfte, was die Situation auf den Straßen schnell eskalieren lässt. Joseph Gordon-Levitt und Jamie Foxx versuchen den Trend zu stoppen.

Kingsman 2: The Golden Circle bei Netflix

Der Trailer zum Actionfilm

Kingsman 2 The Golden Circle - Trailer 3 (Deutsch) HD

Wann verfügbar: 15. August



Das passiert: Im Agenten-Sequel Kingsman 2: The Golden Circle zieht Taron Egerton im Auftrag der englischen Gentleman-Geheimagenten erneut aus, um diesmal mithilfe der Amerikaner dem Bösen in der Welt das Handwerk zu legen.



Eure Serie zum Bingen: Teenage Bounty Hunters

Der Trailer zur Teenie-Gangster-Komödie

Teenage Bounty Hunters - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wann verfügbar: ab sofort



Folgenanzahl- und Länge: 10 Folgen mit je 42 bis 58 Minuten Lauflänge

Das passiert: Die 16-jährigen Zwillinge Sterling und Blair Wesley werden zu Kopfgeldjägerinnen und bemühen sich zugleich um ein erfülltes Liebesleben. Die Geheimnisse ihres Jobs bringt ihnen in Netflix' Teenage Bounty Hunters derweil Veteran Bowser Simmons näher.

Alle Filme der Woche bei Netflix

Alle Serien der Woche bei Netflix

Podcast für Filmfans: Sind 30 Euro für Mulan wirklich zu viel?

Der neue Mulan kommt mit einem Aufpreis von 30 Dollar zu Disney+. In dieser Folge von Streamgestöber sprechen Jenny Jecke und Hendrik Busch über die Strategien der Studios im Umgang mit der Pandemie.

Einige Filme wurden verschoben, andere als VOD zum Leihen angeboten und Mulan läuft direkt bei Disney+. Warum sind die Filme zum Teil so teuer und wird COVID-19 langfristig das Verhältnis von Streaming und Kino ändern? Im Podcast wird genau das diskutiert.



