Neues Netflix-Bild zu Squid Game Staffel 3 teast Rückkehr der kontroversesten Bösewichte

Der erste Einblick, den Netflix in die 3. Staffel der südkoreanischen Erfolgsserie gewährt, erinnert uns daran, was in Staffel 2 ganz gefehlt hat ... und nun offenbar zurückkehrt.

Nachdem Netflix für den Serienhit Squid Game jüngst den Start der Staffel 3 verkündet hat, gibt der Streamer jetzt auch mit ersten Bildern Einblicke in das große Serienfinale – und holt ein Element aus Staffel 1 zurück, das viele vielleicht gar nicht vermisst haben.

Erste Netflix-Bilder zur 3. Staffel Squid Game kehren zu den VIPs zurück

Zur Handlung der dritten Staffel hält Squid Game sich noch bedeckt. Die verbleibenden Spielenden müssen nach dem gescheiterten Aufstand ums nackte Überleben kämpfen und Hinweise auf drei neue Spiele wurden bereits im Hintergrund versteckt. Insbesondere die neue Killer-Puppe aus der Abspannszene verspricht eine Vielzahl weiterer Toter. Außerdem kursiert die Theorie eines zweiten versteckten Maulwurfs.

Während Gi-huns (Lee Jung-jae) Geschichte auf ihren Höhepunkt zusteuert, bringt die Netflix-Serie überraschend aber noch ein weiteres Element in Staffel 3 zurück. Wenn wir einem der ersten Bilder der Squid Game-Rückkehr glauben können, gibt es ein Wiedersehen mit den reichen, zuschauenden Sponsoren.

Neben einem angeketteten Gi-hun und einem Sarg-Geschenk im Schlafsaal zeigt eines der neuen Staffel 3-Szenenbilder nicht nur den (nun erneut maskierten) Frontmann (Tom Choi) aka 001, sondern auch einen bunten Hintergrund, den Squid Game-Fans selbst verschwommen erkennen: die VIP-Lounge.

In Staffel 2 waren die hinter Tiermasken verborgenen Zuschauenden, die sich am Blutbad ergötzten und Wetten auf den Ausgang abschlossen, auffällig abwesend. In der neuen Season wird ihr Fehlen aber offenbar aufgegriffen und erklärt, wenn Netflix uns jetzt schon ihren altbekannten Überwachungsraum zeigt.

Die wohlhabenden Beobachter:innen waren in Staffel 1 eines der unbeliebtesten und umstrittensten Elemente von Squid Game. Vor allem wegen ihrer überzeichneten Darstellung fielen sie aus dem Rahmen und schmälerten für viele das Seherlebnis. Sie zurückzuholen, ist also eine überraschende Entscheidung. Andererseits zeigt es aber auch, dass die Netflix-Serie all ihre losen Enden zu einem Abschluss führen will, sodass vielleicht auch die VIPs in Staffel 2 bekommen, was sie verdienen?

Im Squid Game-Podcast sprechen wir nach Staffel 2 über Staffel 3

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Darüber hinaus wurde schon spekuliert, ob sich einige VIPs vielleicht längst unter Gi-huns neuen Mitspieler:innen befinden, weil sie nicht länger nur zusehen, sondern auch am Squid Game teilhaben wollten. Dann wären sie (versteckt) doch in Staffel 2 dabeigewesen.



Wann startet die 3. Staffel Squid Game bei Netflix?

Mittlerweile steht bei Netflix das genaue Startdatum fest, wann Squid Game mit Staffel 3 zurückkehrt: Am 27. Juni 2025 werden alle Folgen des Finales veröffentlicht und wir erfahren, wie die Geschichte ausgeht. Es sind aber auch schon mögliche Spin-offs im Gespräch.