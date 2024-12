Wann kommt Squid Game Staffel 3 zu Netflix? Nach dem Schock-Ende geht's jetzt nur noch ums nackte Überleben

Die 2. Staffel des Netflix-Hits Squid Game ist nur der erste Teil des neuen Todesspiels, das in Staffel 3 sein Ende findet. Aber wann wird das Finale der Serie zu sehen sein?

Seit dem 26. Dezember 2024 gibt es auf Netflix wieder Blut und Spiele. Squid Game schickt in Staffel 2 den einstigen Gewinner Gi-hun (Jung-Jae Lee) in ein neues Todesspiel mit 456 Teilnehmenden. Wer diesmal gewinnt, erfahren wir in den sieben neuen Folge allerdings nicht, denn die Season endet mit einem fiesen Cliffhanger, der die Wartezeit auf Staffel 3 direkt zur Qual macht.

Das schockierende und abrupte Ende ist aber kein Grund zur Sorge. Netflix hat die südkoreanische Thriller-Serie bereits um eine 3. Staffel verlängert. Wann wird diese starten? Und was verrät das Finale von Staffel 2 schon jetzt über die Fortsetzung? Hier findet ihr alle wichtigen Infos.

Wann startet Squid Game Staffel 3 bei Netflix?

Squid Game-Fans können jetzt erleichtert aufatmen. Dieses Mal müssen wir nicht über drei Jahre auf eine Fortsetzung warten. Denn Staffel 3 wurde gemeinsam mit der 2. Season produziert und ist laut Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk auch bereits geschnitten.

Staffel 3 stellt zugleich den dramatischen Abschluss der Netflix-Serie dar. Ein konkretes Startdatum wurde bislang nicht verkündet. Fest steht jedoch, dass die neuen Folgen bereits 2025 erscheinen. Wir rechnen mit einem Streaming-Start im Sommer 2025.

Das ist aber noch nicht alles: Auch die Reality-Gameshow Squid Game: The Challenge kehrt 2025 mit einer 2. Staffel zurück, deren Dreharbeiten im kommenden Januar beginnen. Der Start wird voraussichtlich im November oder Dezember erfolgen.

Großes Netflix-Finale: Wie geht es in Squid Game Staffel 3 weiter?

Achtung, Spoiler zum Ende von Staffel 2: Gi-huns Mission, das Squid Game vorzeitig zu beenden, ist gescheitert. Die Rebellion der Spieler:innen gegen die Wächter endete auf dramatische Weise und kostete unter anderem den Spielern 246 (der Freizeitpark-Zeichner) und 390 (Gi-huns Freund) das Leben. Aber wie geht es nach dieser tragischen Niederlage weiter?

Gi-hun und seine Mitspielenden müssen weiterspielen

Das Squid Game ist noch nicht zu Ende und drei Spielrunden stehen für Staffel 3 noch aus. Nach der gescheiterten Rebellion wird jedoch keiner der Teilnehmenden mehr die Lust verspüren, spielen zu wollen. Das bringt eine interessante neue Dynamik in das Spiel: Denn jetzt geht es nicht mehr vorrangig um das Geld, sondern darum, einfach nur bis zum Ende zu überleben. Diese (wichtigen) Figuren müssen in Staffel 3 weiterspielen:

007 und 149 : das Mutter-Sohn-Duo

und : das Mutter-Sohn-Duo 44 : die durchgeknallte Schamanin

: die durchgeknallte Schamanin 120 : die kampferfahrene Transfrau

: die kampferfahrene Transfrau 222 und 333 : die schwangere Spielerin und der junge Vater ihres Kindes

und : die schwangere Spielerin und der junge Vater ihres Kindes 388 : der Marine-Soldat

: der Marine-Soldat 456: Gi-hun

Bis zum Ende von Staffel 2 hat Gi-hun leider nicht erkannt, dass sein Mitspieler 001 in Wahrheit der Frontmann (Byung-hun Lee) ist und ihn die ganze Zeit über manipuliert. Das bringt auch für Staffel 3 wieder reichlich Spannungspotenzial mit sich – und könnte womöglich in einer nervenaufreibenden Finalrunde münden, in der sich der Verrat enthüllt.

Welche 3 Spiele kommen noch?

Drei Runden stehen noch aus und Staffel 2 gibt schon ein paar Hinweise, welche Spiele das sein könnten. Wie in Staffel 1 lassen sich nämlich an den Wänden des großen Schlafsaals Zeichnungen aller Spiele entdecken:

Spiel Nummer X : Eine Wandzeichnung lässt ein riesiges Spielfeld im Schachbrettmuster mit kleinen Kreuzen erkennen.

: Eine Wandzeichnung lässt ein riesiges Spielfeld im Schachbrettmuster mit kleinen Kreuzen erkennen. Spiel Nummer X : Ein weiteres Wandbild lässt darauf schließen, dass uns eine tödliche Version von "Hangeln" erwartet

: Ein weiteres Wandbild lässt darauf schließen, dass uns eine tödliche Version von "Hangeln" erwartet Spiel Nummer 6: das titelgebende Squid Game steht vermutlich am Ende wieder an

Was bedeutet die Abspannszene? Ein kurzer Clip während des Abspanns gibt einen ersten konkreten Blick auf ein weiteres Spiel für Staffel 3, in welchem die "Rotes Licht, grünes Licht"-Puppe Young-hee Gesellschaft von ihrem kleinen Freund Cheol-su bekommt und ein Bahnübergang zu erkennen ist. Um welches Spiel es sich dabei handelt, ist leider noch nicht bekannt.

Können Jun-ho und seine Leute die Insel rechtzeitig erreichen?

Am Ende von Staffel 2 offenbarte sich uns der Captain des kleinen Fischerboots als Verräter, der die Suche nach der Squid Game-Insel im Geheimen sabotiert. Wir sollten aber davon ausgehen, dass Jun-ho (Wi Ha-Joon) und sein Team das Spiel schlussendlich doch ausfindig machen können. Denn ohne eine finale Konfrontation zwischen dem jungen Polizisten und seinem Bruder, dem Frontmann, sollte die Serie nicht enden.

Ein weiterer spannender Konflikt, der für Staffel 3 vorbereitet wurde: Bisher zeigte Wächterin Nummer 11, die nordkoreanische Überläuferin No-eul, keinerlei Empathie für die Spieler:innen. Das könnte sich allerdings ändern, sobald sie die Leiche ihres Freizeitpark-Kollegen, Spieler Nummer 246, sieht, der für seine krebskranke Tochter am Squid Game teilnahm. Könnte sie zur unerwarteten Verbündeten für die Teilnehmenden werden?

Eines steht fest: Gi-huns Geschichte und das neue Squid Game werden mit Staffel 3 zu einem Abschluss geführt. Und nicht alle Charaktere, die uns im Verlauf von Staffel 2 ans Herz gewachsen sind, werden die nächsten Runden überleben. Bis zum Start des großen Serienfinales sollten wir uns emotional schon mal auf ein paar niederschmetternde Tode vorbereiten.