Der Starttermin von Squid Game Staffel 3 steht fest: So lange müsst ihr noch warten

Squid Game endet noch dieses Sommer. Netflix hat den Starttermin von Staffel 3 des Serien-Hits bekanntgegeben, der Fans mit einem großen Cliffhanger zurückließ.

Macht euch bereits auf Trennungsschmerz und einen erheblichen Body Count. Denn bereits in wenigen Monaten wird die 3. und letzte Staffel von Squid Game bei Netflix veröffentlicht. Heute hat der Streamer den Starttermin des Finales bekanntgegeben.



Wann kommen die neuen Squid Game-Folgen?

Die 3. Staffel von Squid Game wird am 27. Juni 2025 bei Netflix online gehen. Aufmerksamen Fans wird der Termin bekannt vorkommen, da er bereits Anfang Januar durch eine YouTube-Beschreibung geleakt und dann gelöscht wurde. Wie gewohnt werden alle Episoden auf einmal veröffentlicht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, wie viele Folgen die letzte Season umfassen wird.

Squid Game handelt von dem arbeitslosen Gi-hun (Lee Jung-jae), der durch Glücksspiel hohe Schulden angesammelt hat. Eines Tages eröffnet sich ihm die Chance, an einem mysteriösen Spiel teilzunehmen, an dessen Ende ein Gewinn von umgerechnet über 30 Millionen Euro wartet. Einziges Hindernis sind mehrere klassische südkoreanische Kinderspiele mit tödlichem Ausgang und Hunderte andere Teilnehmende, die ebenfalls verschuldet sind.

Mit diesem Konzept entwickelte sich die südkoreanische Serie 2021 zum Phänomen, das Abruf-Rekorde bei Netflix brach, sodass eine Fortsetzung in Auftrag gegeben wurde. Bereits zur Premiere von Staffel 2 wurde bekanntgegeben, dass die 3. Season die letzte sein würde.

In dieser Streamgestöber-Folge sprechen wir darüber, wie Staffel 3 ausgehen könnte:

Das ist am Ende von Staffel 2 passiert

In Staffel 1 hat Gi-hun das Squid Game gewonnen, doch in Staffel 2 macht er sich daran, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Im Finale zettelt er einen bewaffneten Aufstand an, nichtsahnend, dass sein neuer Vertrauter, Spieler 001 aka In-ho (Lee Byung-hun) in Wirklichkeit der Frontmann des Spiels ist. In den letzten Momenten von S02E07 muss Gi-hun zusehen, wie In-ho seinen alten Freund Jung-bae (Lee Seo-hwan) erschießt. Der Aufstand ist gescheitert, die Spiele gehen weiter.

Am 27. Juni erfahren wir dann, wie Gi-huns Schicksal aussieht. Wird er den Frontmann stürzen und die Squid Games beenden? Wird er, wie manche Fans spekulieren, selbst zum neuen Frontmann? Oder findet Schöpfer Hwang Dong-hyuk ein anderes, noch überraschenderes Ende für seine sozialkritische Serie? In jedem Fall steht ein großer Abschied für Netflix bevor, da mit Squid Game die bis dato erfolgreichste Serie des Streamers enden wird.