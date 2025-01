Squid Game hat eine neue Killer-Puppe und der Schöpfer verspricht jetzt schon das "aufregendste Spiel in Staffel 3"

Wer am Ende von Squid Game Staffel 2 aufpasst, sieht einen Teaser für Season 3. Aber was bedeutet er? Hier gibt's die Erklärung der neuen Killer-Puppe und was sie für das Finale der Netflix-Serie bedeutet.

Die südkoreanische Netflix-Serie Squid Game wartet auch in der 2. Staffel mit neuen tödlichen Kinderspielen auf (der Pentathlon!), während sich Gi-huns Kampf gegen die Spielleiter dramatisch zuspritzt. Die endet allerdings auf einem großen Cliffhanger und wer nicht frustriert die Fernbedienung wegwirft, durchstreift das Netz nach Theorien über Staffel 3. Einen Hinweis auf die nächste und letzte Staffel von Squid Game gibt es in einem kurzen Abspann-Teaser, der eine neue Killer-Puppe vorstellt. In diesem Artikel erfahrt ihr: Was passiert in der Abspannszene von Squid Game 2?

Die neue Puppe aus Staffel 3 erklärt

Das sagt der Schöpfer zu dem neuen Spiel in Season 3

Neue Gerüchte über den Starttermin von Staffel 3 Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler für das Ende der 2. Staffel von Squid Game. Das passiert in der Abspannszene der 2. Staffel Squid Game Staffel 2 endet auf einem dramatischen Cliffhanger. Gi-hun (Le Jung-jae) wird von Spieler 001 (Lee Byung-hun) betrogen, sein Aufstand gegen die Spielleitung scheitert. Er sieht seinen Freund Jung-bae (Lee Seo-hwan) sterben – und dann ist Schluss. Aber nicht ganz … Der Abspann wird von einer Teaser-Szene unterbrochen, die Folgendes zeigt: Die Spieler 096, 100 und 353 laufen auf die Riesenpuppe Young-hee zu, die wir aus dem Rotes-Licht-Grünes-Licht-Spiel kennen. Allerdings hat sie ein anderes Outfit und befindet sich in einer neuen Szenerie, mit Sonnenuntergang und Bahnübergang. Ihr gegenüber steht eine neue Puppe, ein Junge (dazu gleich mehr). Auch dieses Spiel hat ein rotes und ein grünes Licht, allerdings diesmal als Teil der Warnlichter des Bahnübergangs. Was bedeutet das? Young-hee und Cheol-sul: Die neue Puppe aus Staffel 3 erklärt Bei der Jungen-Puppe handelt es sich um Cheol-sul (manchmal auch Chul-sul geschrieben). Young-hee und Cheol-sul sind berühmte Charaktere, die jahrzehntelang Teil von südkoreanischen Grundschullehrbüchern waren. Was die Verankerung der Spiele in der südkoreanischen Kultur angeht, bleibt sich Squid Game-Schöpfer Hwang Dong-hyuk also treu. Beide Puppen dürften wieder Bewegungssensoren in ihren Augen haben, allerdings deutet der Bahnübergang darauf hin, dass das neue Spiel komplexer ist als einfach nur eine Version des Rotes-Licht-Grünes-Licht-Spiels, bei der die Spielenden von beiden Seiten beobachtet werden. Vorstellbar ist, dass die Spielenden die Schienen überqueren müssen, bevor der "Zug" einfährt, analog zu einer Mutprobe unter Kindern. Aber das ist Spekulation. Mehr zur Serie: Wie geht es in Squid Game Staffel 3 weiter?

Lohnt sich Squid Game Staffel 3? Der Schöpfer teast das "aufregendste Spiel der 3. Staffel" von Squid Game Serienschöpfer Hwang hat im Interview mit Entertainment Weekly nur so viel verraten: Das ist eigentlich eine [Vorschau auf] Cheol-su, der, wie Young-hee, eine neue Riesenpuppe ist, die wir in Staffel 3 zeigen werden. Und das ist auch ein Hinweis auf das aufregendste Spiel in Staffel 3. Auch wenn es noch nicht verraten wurde, hoffe ich, dass alle gespannt auf Cheol-su und das neue Spiel sein werden. Netflix hat diese Woche zudem ein Teaser-Poster für die 3. Staffel veröffentlicht, das die beiden Killer-Puppen zeigt: Wann kommt Squid Game Staffel 3 zu Netflix? Zum Zeitpunkt dieses Artikels gibt es noch keinen offiziellen Starttermin für die 3. und letzte Staffel von Squid Game. Schöpfer Hwang Dong-hyuk hat im Interview mit Variety einen Zeitraum vom Sommer/Herbst 2025 für die Rückkehr der Serie angedeutet. Als Datum macht derzeit der 27. Juni 2025 die Runde, dabei handelt es sich jedoch nicht um eine gesicherte Information. Der südkoreanische YouTube-Account von Netflix hat das Datum in einer Video-Beschreibung genannt, aber diese wurde mittlerweile gelöscht. Fest steht bislang nur: Squid Game Staffel 3 kehrt 2025 zurück. Fans müssen nicht so lang auf die neuen Spiele warten wie nach Season 1, da die beiden neuen Staffeln gleichzeitig gedreht wurden.