Neues Science-Fiction-Highlight bei Netflix? Snowpiercer-Kritiken enttäuschen

Noch diesen Monat startet die neue Science-Fiction-Serie Snowpiercer auf Netflix. Die ersten Kritiken dazu vermitteln ein gespaltenes Bild der Graphic Novel-Adaption.

Während Snowpiercer in den USA am 17. Mai 2020 auf TNT an den Start geht, stellt Netflix die Folgen in Deutschland eine Woche später ab dem 25. Mai 2020 zur Verfügung. Genauso wie Bong Joon-hos gleichnamiger Film von 2013 basiert auch die Serie auf der Snowpiercer-Graphic Novel, die einen brutalen Klassenkampf in einer dystopischen Zukunft zeichnet.

Nach der Enthüllung des deutschen Startdatums und dem neuen Trailer sind jetzt auch erste Kritiken zur Snowpiercer-Serie erschienen. Gerade im Vergleich zur hochgelobten Verfilmung von Bong Joon-ho zeigen sich viele Kritiker jedoch ernüchtert. Wer vorab gar nichts über die Serie wissen will, sollte aber nachfolgend auf leichte Spoiler zum Stil der Serie gefasst sein.

Schaut euch den Trailer zu Snowpiercer mit deutschen Untertiteln an

Snowpiercer - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Snowpiercer soll als Serie mühsam mit der Vorlage zurechtkommen

In seiner Kritik für Variety schreibt Daniel D’Addario, dass sich die ungewöhnliche Prämisse in Snowpiercer recht schnell abnutzt und alles sehr offensichtlich wird:

[...] Aber sobald man sich an die Seltsamkeit gewöhnt hat und diese weniger auffällt, fühlt sich die Serie zutiefst vertraut an. Dies liegt zum einen daran, dass die Substanz des Szenarios so vertraut ist.

Die Reichen tummeln sich in den luxuriöseren Wagen des Zuges, während die Armen in Trostlosigkeit leben, indem sie die Aufgaben erledigen, die die Oberschicht nicht anfassen würde. Es ist ein genauso ehrenswürdiger wie offensichtlicher Punkt. Der Zug ist Kapitalismus - versteht ihr? [...]

Auch Disney hat einen Streamingdienst: Hier abonnieren Über den Link könnt ihr euch über Disney+ informieren und ein Abo abschließen. Damit unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei Moviepilot einen Überblick über das komplette Streaming-Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

In seiner Rolling Stone -Kritik zu Snowpiercer betont Alan Sepinwall klar, dass Geschichten aus einem Medium nicht unbedingt auch ideal in einem anderen funktionieren:

[...] Zunächst verbringt die Serie die erste Hälfte dieser 1. Staffel damit, so zu tun, als wäre sie etwas anderes und das macht sie nicht wirklich gut. [...] Die Serie verändert sich in der zweiten Hälfte der Staffel erheblich und viele wilde Dinge passieren direkt nacheinander (einschließlich einiger ziemlich unterhaltsamer Action-Sequenzen, die aber nicht ansatzweise so großartig sind wie die Axtkämpfe des Films).

Es ist jedoch nicht gerade Peak TV, von Zuschauern zu verlangen, sich durch eine langsame, mittelmäßige Fake-Cop-Serie zu kämpfen, um zu dem zu gelangen, was wirklich dahinter steckt. [...]

Übersicht: Serien im Mai 2020: Diese 60 Staffeln starten bei Netflix, Amazon & im TV



[...] Trotzdem ist es enttäuschend, eine Prämisse zu sehen, die einen aufregenden Film inspirierte, und hier von so viel unnötigem Ballast überfrachtet wird. Selbst die großen Bemühungen der Besetzung werden durch schwache Noir-Elemente und kurzlebige Dunkelheit ausgebremst. [...]

Im Video stellen wir euch die 5 besten Netflix-Filme nach Community-Wertung vor

Die 5 besten Netflix-Filme

Zu einem ähnlichkommt auch Melanie McFarland in ihrer Snowpiercer-Kritik für Salon

Ani Bundel betrachtet Snowpiercer als Serie losgelöster vom Film und zeigt sich in der NBC News -Kritik optimistisch:

[...] Die 10 Folgen von Snowpiercer sind ein holpriger Ritt. Aber Ermittlungsgeschichten, ob sie in London, New York oder an Bord eines Zugs in endloser Bewegung angesiedelt sind, haben sich oft als Erfolg erwiesen. Da eine 2. Staffel bereits grünes Licht bekommen hat, stellt dieser Auftakt die Weichen für die Zukunft. Die Produktion ist bei weitem nicht Bong Joon-Hos Snowpiercer, aber als Serie wird sie ein zufriedenstellendes Eigenleben entwickeln. [...]

Ab dem 25. Mai 2020 könnt ihr euch bei Netflix selbst ein Bild von Snowpiercer machen. Dann erscheint wöchentlich eine neue Folge der Serie bei dem Streaming-Dienst.

Werdet ihr euch Snowpiercer trotz ernüchternder Kritiken anschauen?