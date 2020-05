Brutale Science-Fiction bei Netflix: Trailer zu Snowpiercer geht mächtig ab

Die Snowpiercer-Serie wird ein großes Science-Fiction-Highlight bei Netflix. Nun gibt es einen brutalen 3. Trailer, in dem Jennifer Connelly und Co. alles geben.

Noch vor der Oscar-Sensation Parasite gab es Snowpiercer, der 2014 den Klassenkampf in einem Zug entfesselte und das Zeug zu einem echten Genre-Klassiker hat. Basierend auf der Dystopie von Joon-ho Bong erwartet uns schon sehr bald eine Netflix-Serie mit Jennifer Connelly und Daveed Diggs. Es ist womöglich das Streaming-Highlight dieses Frühlings.

Zu Snowpiercer ist nun bereits ein 3. Trailer erschienen, in dem Action und Gewalt definitiv nicht zu kurz kommen. Die Serie ist ein Muss für alle Fans von harter Science-Fiction, wie auch die neue Vorschau eindrucksvoll beweist. Oben im Titelbild sowie etwas weiter unten auf der Seite könnt ihr den Clip sehen.

Snowpiercer ist eiskalte Science-Fiction bei Netflix

Wenn draußen nur die Eiswüste wartet und drinnen eine brutale Revolution tobt, dann befinden wir uns eindeutig in dem futuristischen Zug aus Snowpiercer. Der Trailer zeigt uns unter anderem einen abgefrorenen Arm und das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was uns in der 1. Staffel von Showrunner Graeme Manson erwartet.

Snowpiercer: Der neue Trailer zur Netflix-Serie

Snowpiercer - S01 Trailer 3 (English)

Sieben Jahre, nachdem sich die Welt in eine frostige Einöde verwandelt hat, prallen die Überlebenden in Snowpiercer in einem gigantischen Zug aufeinander, welcher den Globus umrundet. Auf engem Raum sind Konflikte ohnehin vorprogrammiert und ganz besonders hier, wo soziale Ungleichheit bald einen Aufstand heraufbeschwört. Was hat Jennifer Connelly als Passagierin der 1. Klasse dem wohl entgegenzusetzen?

Auch Disney hat einen Streamingdienst: Hier abonnieren

Über den Link könnt ihr euch über Disney+ informieren und ein Abo abschließen. Damit unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei Moviepilot einen Überblick über das komplette Streaming-Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Staffel 1 von Snowpiercer feiert am 17. Mai 2020 in den USA Premiere, jede Woche wird eine neue Episode veröffentlicht. Hierzulande rechnen wir damit, dass die Folgen jeweils einen Tag später erscheinen. Aufgrund des Coronavirus könnte es dabei zu Verzögerungen bei der Synchronisation kommen.

Podcast für Serien-Gucker: Wird The Mandalorian den Erwartungen gerecht?

Streamgestöber steht in dieser Folge ganz im Zeichen von The Mandalorian bei Disney+. Wir besprechen die 1. Staffel detailliert, inklusive der Frage, ob Baby Yoda für die Serie ein Gewinn ist.



Für den Podcast hat Jenny zwei große Star Wars-Fans eingeladen, Moviepilot-Redakteur Matthias und Kollege Tobias von FILMSTARTS und dem Podcast Leinwandliebe. Zu dritt diskutieren sie die Qualität der Serie und spekulieren über neue Figuren in der 2. Staffel.



Freut ihr euch auf die Snowpiercer-Serie bei Netflix?