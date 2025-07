Neues The Rookie-Wunschpaar macht Chenford Konkurrenz – jetzt äußert sich der Showrunner

Viele The Rookie-Fans wünschen sich neben Chenford ein ganz bestimmtes Pärchen für Staffel 8. Jetzt hat sich Serien-Showrunner Alexi Hawley zum Traum aus der Community geäußert.

Chenford beherrscht mit eiserner Hand die Herzen der The Rookie-Fans. Die Achterbahn-Romanze zwischen Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Tim Bradford (Eric Winter) wird für Staffel 8 wieder Millionen zum Streamen treiben. Aber daneben gibt es eine Wunschliebelei, die dem großen Vorbild allmählich Konkurrenz macht: Die erhoffte Beziehung zwischen Celina Juarez (Lisseth Chavez) und Miles Penn (Deric Augustine).

The Rookie-Showrunner über Celina und Miles: "Ich mag sie zusammen"

Die Beliebtheit der beiden jungen Polizist:innen ist vielleicht nicht verwunderlich – Celina ist immerhin die Partnerin von Lucy, während Miles von Tim ausgebildet wird. Ein Teil der Beliebtheit der beiden könnte also schlicht auf den Chenford-Charme-Radius zurückzuführen sein. Oder auf den Wunsch mancher Fans, dass sich aus der Vierer-Dynamik ein Doppel-Pärchen ergeben könnte.

Noch sind Celina und Miles allerdings nicht zusammengekommen. Romantische Anwandlungen zwischen den beiden sind bisher, wenn überhaupt, eine Frage der Interpretation. Nichtsdestotrotz ist der Fan-Wunsch nach einer Romanze zwischen ihnen so groß, dass sogar The Rookie-Showrunner Alexi Hawley im ScreenRant -Interview darauf angesprochen wurde. Er erklärte:

Wenn es sich organisch anfühlt, sage ich nicht Nein. Aber es ist mir bis jetzt gar nicht in den Sinn gekommen. Ich mag sie zusammen. Wenn es sich richtig anfühlt, die Story auf diese Art weiterzuerzählen, dann [passiert es] vielleicht.

Viele Fans sähen ihre Lieblinge gerne als Pärchen zusammengekommen und nie wieder auseinandergehen – wie es zuletzt im Falle von Chenford passierte. Hawley spricht an, warum eine rundheraus positive Entwicklung für die Figuren langweilig wäre:

Wir lieben sie alle, wir wollen, dass sie glücklich sind, aber dann gibt es kein Drama. Ich denke mir: 'Wie feiern wir unsere Figuren und machen es trotzdem nicht zu leicht?' Denn [wenn wir es zu leicht machen], ist es nur eine Feelgood-Serie, und das sind wir einfach nicht. [...] Ich will nicht zu sanft sein, sozusagen.

Hawleys Bedenken werden vielen Fans egal sein oder sie sogar aufbringen. "Ach, du willst also nicht zu sanft sein?", kommentiert einer etwa auf X. "Dann lass Celina doch was mit Miles anfangen! Wenn du Drama willst, wird sich da schon was ergeben." Ein anderer fleht: "Celina und Miles, bitte kommt endlich zusammen!" Ob sich der Traum erfüllt, müssen die kommenden Staffeln zeigen.

Wann erscheint The Rookie Staffel 8?

The Rookie Staffel 8 soll Anfang 2026 beim US-Sender ABC anlaufen. Einen konkreten deutschen Starttermin gibt es noch nicht, womöglich werden die Folgen hierzulande aber wieder kurz nach US-Start bei WOW veröffentlicht. Die neue Staffel muss endlich eine Frage klären, die Fans seit vier Jahren beschäftigt.

Podcast für Krimi-Fans: Warum ist The Rookie so beliebt?

Die Serie mit Nathan Fillion als Polizei-Quereinsteiger in Los Angeles läuft bereits seit mehreren Jahren und erzielt Top-Quoten. In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum das so ist. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell?