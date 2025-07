Diese Frage lässt The Rookie seit 4 Jahren offen und muss sie in Staffel 8 endlich klären

In Staffel 8 von The Rookie ist es Zeit, mit einer Frage aufzuräumen, die Fans bereits seit Jahren beschäftigt: Was ist mit Percy West geschehen?

The Rookie-Fans müssen sich noch eine ganze Weile gedulden, bis sie Nachschub der beliebten Polizei-Serie mit Nathan Fillion serviert bekommen. Dabei muss Staffel 8 eine ganze Reihe offensichtlicher und drängender Fragen beantworten: Von wie es mit Tim (Eric Winter) und Lucy (Melissa O'Neil) weitergeht, bis zu der Auflösung um Oscar Hutchinsons (Matthew Glave) Flucht.

Doch auch einige weniger offensichtliche, aber nicht weniger offene Fragen schreien in den neuen Folgen endlich nach Antworten. Eine hat mit Percy West (Michael Beach) zu tun, der bereits seit Jahren der Serie abwesend blieb.

The Rookie Staffel 8 muss die Verbindung zu Percy West schlagen

Nachdem Oscar Hutchinson in Staffel 7 als großer Bösewicht zurückgekehrt ist, könnte The Rookie in Staffel 8 eine passende Verbindung schlagen, die lange unbeachtet blieb. In der Episode Manhunt der 1. Staffel erklärte Hutchinson gegenüber Officer Jackson West (Titus Makin Jr.), dass sein Vater, der Commander of Internal Affairs Percy West, ihm eine Mordwaffe untergeschoben hätte.

Percy wurde daraufhin von Jackson konfrontiert und erklärte, dass er in der Vergangenheit öfter "Abkürzungen" im Dienst genommen hatte, gerade was Belege für Beweise anging. Auch wenn er damals verneinte, Hutchinson besagte Waffe untergeschoben zu haben, wirkte die Lage für viele Zuschauer:innen damals hochgradig unaufgelöst.

Mit Hutchinsons Rückkehr in The Rookie könnte dieser Handlungsstrang all die Jahre später noch einmal aufgegriffen werden und dabei auch Percy in kommenden Folgen zurückbringen. Denn auch eine weitere Frage um den ehemaligen Commander of Internal Affairs bleibt bis heute offen: Wie Percy auf den Tod seines Sohnes Jackson in Staffel 4 reagiert hat. Dies wurde nach Jacksons tragischem Tod tatsächlich mit keiner Szene bedacht.

Auch Percys kurze Rückkehr in Staffel 6 hat hierauf bisher keine Antwort gegeben, da Percy Jackson mit keinem Wort gegenüber den anderen Officern erwähnte. Aufgrund der einst engen Verbindung des Vater-Sohn-Gespanns, wirkte auch dies für The Rookie-Fans äußerst unbefriedigend.

Wann kommt The Rookie Staffel 8?

Ob Percy tatsächlich in den neuen Folgen zurückkehren und ein paar Fragen beantworten wird, erfahren wir spätestens, wenn Staffel 8 von The Rookie bei ABC eintrifft. Die kommende Season soll Anfang 2026 auf dem US-Sender erscheinen. Voraussichtlich werden die neuen Folgen in Deutschland wieder kurz nach der US-Ausstrahlung bei WOW im Streaming-Abo veröffentlicht.



