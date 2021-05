Neuzugang bei John Wick 4: Keanu Reeves kriegt im Actionkracher überraschend Gesellschaft von einem Popstar

John Wick 4 mit Keanu Reeves wird gerade in Berlin vorbereitet. Nun kennen wir das (unerwartete) erste neue Gesicht im nächsten Teil der Actionreihe.

Keanu Reeves wird sich wieder durch Horden von Widersachern ballern in der Action-Fortsetzung John Wick: Kapitel 4. Wie eine davon aussehen könnte, haben wir nun erfahren. Denn kürzlich wurde das erste neue Gesicht in der Auftragskiller-Reihe besetzt, das in John Wick 4 seine bleihaltige Taufe erhält. Und das kommt einigermaßen überraschend.

Neu in der Besetzung von John Wick 4: Keanu Reeves erhält Gesellschaft

Bei dem Neuzugang in John Wick 4 handelt es sich nämlich um Popstar und Model Rina Sawayama, die bisher kaum Schauspielerfahrung gesammelt hat. Über die Rolle der 30-Jährigen ist noch nichts bekannt, wie Deadline erwähnt, allerdings dürfte sie nicht unerheblich sein. Immerhin ist Sawayama nach Keanu Reeves die erste bekannte Darstellerin im Cast des Actionfilms.

Wer ist Rina Sawayama?

Die 30-Jährige wurde in Japan geboren und zog früh mit ihrer Familie nach Großbritannien, wo sie später ihre Musikkarriere begann. 2017 veröffentlichte sie ihre erste EP und 2020 folgte ihr Studioalbum Sawayama, das bei Guardian, Consequences of Sound und NME in den Listen der besten Alben des Jahres zu finden ist.

Erste Schritte als Schauspielerin machte Rina Sawayama in zwei Folgen von Idris Elbas Netflix-Serie Turn Up Charlie.

John Wick-Regisseur Chad Stahelski zeigt sich indes von der Besetzung überzeugt:

Ich bin so froh, Rina dabei zu haben, um ihr Spielfilm-Debüt in John Wick: Kapitel 4 zu geben. Sie ist ein unglaubliches Talent, das den Film so sehr bereichern wird.

Hier könnt ihr ihren Auftritt in der Tonight Show von Jimmy Fallon anschauen:

Ob sich in John Wick 4 eine Gelegenheit ergibt für einen Auftritt im Furby-Kostüm, bleibt unseren Gebeten überlassen...

Wann kommt John Wick: Kapitel 4 mit Keanu Reeves im Kino?

John Wick 4 soll im Mai 2022 in die Kinos kommen. Unter normalen Umständen hätte der Film längst Premiere gefeiert. Auf Grund der Coronavirus-Pandemie verzögerten sich jedoch die Dreharbeiten. Keanu Reeves musste vorher Matrix 4 fertigstellen, weshalb das vierte Abenteuer seines Auftragskillers um ein Jahr verschoben wurde.

Reeves ist für die Vorbereitungen für John Wick 4 bereits in Berlin. Darüber hinaus wird in Frankreich und Japan gedreht. Ob Teil 5 zeitgleich produziert wird, wie ursprünglich geplant, ist noch nicht bekannt.

