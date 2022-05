Nicht bei Netflix & Amazon: Eine der besten Serien des Jahres kriegt 2. Staffel

Die Apple TV+-Serie Pachinko bekommt eine 2. Staffel. Das sind sehr gute Neuigkeiten, denn nicht nur für uns zählt sie zu den bislang besten Serien des Jahres.

Abseits der größten Streamingdienste wie Netflix und Amazon Prime gibt es immer wieder echte Juwelen zu entdecken. Dazu zählt auch die neue Serie Pachinko - Ein einfaches Leben von Apple TV+. Wir haben die epische Familiensaga aus Südkorea als bislang beste Serie 2022 gefeiert. Umso besser, dass Apple jetzt eine 2. Staffel bestellt hat. Außerdem gibt es schon Pläne darüber hinaus.

Schaut hier noch einen Trailer zu Pachinko bei Apple TV+:

Pachinko Ein einfaches Leben - S01 Trailer (Deutsch) HD

Pachinko bei Apple TV+ ist ein poetisches Meisterwerk der Gefühle

Die Serie ist eine Romanadaption und beginnt in den 1910er-Jahren in Südkorea. Hier entfaltet sich die weitreichende Familiengeschichte der in ärmlichen Verhältnissen aufwachsenden Sunja (später gespielt von Oscarpreisträgerin Youn Yuh-jung aus Minari).

Sie wird sich zu einer Matriarchin entwickeln, deren Familie zwischen Besetzung, Krieg, Diskriminierung und wirtschaftlichem Aufstieg die Geschichte des 20. Jahrhunderts erlebt. Die Handlung von Pachinko reicht schließlich bis in die 80er.

In seinem Serien-Check hat mein Kollege Max von der Serie geschwärmt und unter anderem geschrieben:

Pachinko ist eine Serie über das Leben und all den damit verbundenen Emotionen. Durch den intimen Fokus auf die Charaktere und ihre Umstände entfaltet die Serie eine enorme Kraft aus selbst kleinsten Gesten und Blicken.

Die Serie taucht tief in die Gefühlswelten ihrer Protagonist:innen ein und schafft es auf beeindruckende Weise diese erlebbar zu machen. Wenn zum Beispiel Sunja als alte Frau (Yuh-jung Youn) nach über 50 Jahren das erste Mal wieder den Boden ihrer einstigen Heimat unter den Füßen spürt, dann bleibt bei uns Zuschauenden garantiert kein Auge trocken.

Neben der vom Hollywood Reporter bestätigten 2. Staffel hat die Showrunnerin Soo Hugh insgesamt 4 Staffeln Pachinko geplant. Dabei feiern nicht nur wir die Serie. Bei Rotten Tomatoes kommt Pachinko aktuell auf einen. Falls ihr die Serie noch nicht kennt, solltet ihr den gefeierten Geheimtipp also unbedingt nachholen.

