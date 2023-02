Tom Hollands Spider-Man-Rückkehr soll viel früher kommen als gedacht: Neues Gerücht rechnet schon mit Auftritt in diesem Jahr (!)

Gespannt warten Marvel-Fans auf Tom Hollands Rückkehr als Spider-Man. Einem Gerücht zufolge könnte es schon 2023 so weit sein. Und zwar auf besonders verblüffende Art.

Seit dem Riesenerfolg von Spider-Man: No Way Home harren Marvel-Fans händeringend Tom Hollands Rückkehr. Bis Spider-Man 4 ist es noch lange hin. Aber einem Gerücht zufolge könnte der MCU-Star schon dieses Jahr im Spinnenkostüm zurückkehren. Und zwar in Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Marvel-Gerücht: Tom Hollands Spider-Man trifft auf Miles Morales

Im Sequel des Animations-Meisterwerks Spider-Man: A New Universe begibt sich nicht Peter Parker, sondern Miles Morales (Original-Stimme: Shameik Moore) als Spider-Man auf die Reise durchs Multiversum. Dem Gerücht zufolge trifft er dort auf eine alternative Live-Action-Version des Spinnenmanns, die von Holland verkörpert werden soll.

Für viele Marvel-Fans würde so nicht nur viel früher als gedacht ein Traum in Erfüllung gehen. Vielmehr könnten sich so zwei gefeierte Spider-Man-Universen verbinden. Ob sich das Gerücht bewahrheiten wird, ist allerdings schwer einzuschätzen. Es stammt immerhin vom bekannten Branchenjournalisten Jeff Sneider, der bereits für Variety und Collider tätig war. Zum ersten Mal enthüllte er seine Informationen im The Hot Mic-Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.





Wann kommt Spider-Man: Across the Spider-Verse ins Kino?

Tatsächlich wird sich das Gerücht allerdings in nicht allzu ferner Zukunft überprüfen lassen. Spider-Man: Across the Spider-Verse soll am 1. Juni 2023 ins Kino kommen. Als Originalstimmen werden dort unter anderem noch Oscar Isaac und Hailee Steinfeld zu hören sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

