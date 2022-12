Der beste Spider-Man-Film der letzten Jahre geht weiter: Abgefahrener Trailer zu Marvel-Kracher mit 6 Universen und 240 Figuren

Der knallbunte Spider-Man-Animationsfilm Into the Spider-Verse war kreativer als alle Tom Holland-Filme aus dem MCU zusammen. Schaut jetzt den neuen Trailer zur Fortsetzung Across the Spider-Verse.

Der beste Spider-Man-Film der letzten 10 Jahre ist nicht mit Tom Holland, sondern animiert. Nachdem Sony 2018 den Superhelden-Blockbuster Spider-Man: A New Universe veröffentlichte, ist der Film mit einer durchschnittlichen Wertung von 7,7 bei der Moviepilot-Community bis heute beliebter als Spider-Man: No Way Home (Durchschnittswertung 7,5).

Miles Morales ist der aufregendere Wandkrabbler und wir können die Fortsetzung zu Spider-Man: A New Universe kaum noch abwarten. Bis zum Kinostart von Spider-Man: Across the Spider-Verse im Juni 2023 könnt ihr jetzt einen neuen Trailer schauen.

Hier ist der neue Spider-Man: Across the Spider-Verse-Trailer:

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Trailer 1 (English)

Neuer Spider-Man-Animationsfilm wird Multiversum-Chaos aus No Way Home wieder locker toppen

Im neuen Film aus dem animierten Spider-Man-Universum muss Miles Morales (Shameik Moore) zusammen mit anderen Peter Parkers aus den verschiedenen Universen gegen einen neuen mächtigen Feind kämpfen. Die Stimmen der verschiedenen Peter Parker-Versionen stammen im Original unter anderem von Oscar Isaac und Jake Johnson.

Diesmal breiten die Drehbuchautoren Phil Lord und Christopher Miller die Geschichte über sechs Universen aus, wobei jede ihren eigenen speziellen Animationsstil bekommt. Neben der gewohnt knallbunten Optik wird auch die Zahl der Figuren im Sequel deutlich erhöht. Stolze 240 Marvel-Charaktere sollen in dem animierten Spider-Man-Sequel vorkommen.

In Deutschland startet Spider-Man: Across the Spider-Verse am 1. Juni 2023 im Kino. Auch ein dritter Teil wurde schon angekündigt. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse soll dann am 28. März 2024 erscheinen.

Wie findet ihr den neuen Trailer zu Spider-Man: Across the Spider-Verse?