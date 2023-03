Nicht verpassen: Bei Netflix gibt es den besten Teil einer fast vergessenen Sci-Fi-Reihe, die schon bald fortgesetzt wird

Bei Netflix schlummert ein Science-Fiction-Film, der definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient. 10 Cloverfield Lane ist ein hoch spannendes und extrem dicht inszeniertes Kammerspiel.

Bei den vielen neuen Filmen und Serien, die wöchentlich bei Netflix erscheinen, passiert es immer wieder, dass die richtig guten Titel übersehen werden. Aus diesem Grund wollen wir euch eine Sci-Fi-Perle der 2010er Jahre ans Herz legen, die im Angesicht der großen Sci-Fi-Blockbuster der vergangenen Dekade leider oft vergessen wird.

Es handelt sich um 10 Cloverfield Lane, dem zweiten Teil der Cloverfield-Reihe, die 2008 mit dem gleichnamigen Found-Footage-Film von J.J. Abrams und Matt Reeves ins Leben gerufen wurde. Um eine klassische Fortsetzung handelt es sich allerdings nicht. Jedes neue Cloverfield-Kapitel steht für sich und braucht keine Erklärungen.

Sci-Fi-Tipp bei Netflix: 10 Cloverfield Lane sorgt 104 Minuten für Hochspannung

Die Geschichte von 10 Cloverfield Lane dreht sich um Michelle (Mary Elizabeth Winstead), die einen schweren Autounfall erleidet. Sie wird bewusstlos und wacht im Bunker von eines großen Mannes auf: Howard (John Goodman). Der lebt dort mit dem schmächtigen Emmett (John Gallagher Jr.) und behauptet, dass die Welt untergeht.

Hier könnt ihr den Trailer zu 10 Cloverfield Lane schauen:

10 Cloverfield Lane - Trailer (Deutsch) HD

Während Michelle versucht, herauszufinden, ob sie den fremden Männern trauen kann, entfaltet sich ein fiebriges Kammerspiel in der Enge des Bunkers, der gleichermaßen Wohnzimmer wie Gefängnis ist. Inszeniert wurde dieses Kammerspiel von Dan Trachtenberg, dem Regisseur der tollen Predator-Neuerfindung Prey.

10 Cloverfield Lane ist der mit Abstand beste Teil der Cloverfield-Reihe, deren jüngster Teil sogar exklusiv bei Netflix veröffentlicht wurde: The Cloverfield Paradox. Nachdem dieser weder bei der Kritik noch beim Publikum für Begeisterung sorgte, sah es so aus, als wäre das Franchise damit tot. Letztes Jahr im September traf die überraschende Nachricht ein, dass sich doch noch ein vierter Cloverfield-Film in Arbeit befindet.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Podcast: Die 20 besten Serien im März bei Netflix und Co.

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im März bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in unserer Monatsvorschau für den März 2023.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir sind durch die Startlisten der einzelnen Streaming-Dienste gegangen und haben die größten Highlights für euch herausgesucht, angefangen bei der neuen Staffel von The Mandalorian bis hin zur Fantasy-Rückkehr Shadow & Bone.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision