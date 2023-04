Nicolas Cage hat für vergessenen Horror-Film 2 lebendige Kakerlaken gegessen und leidet bis heute: "Die ekelhafteste und schlimmste Erinnerung"

Alle kennen Nicolas Cage, aber nur wenige haben seinen durchgedrehten Horror-Film Vampire’s Kiss gesehen. Noch weniger wissen, dass er für den Film vor laufender Kamera mehrere echte Schaben aß und sich bis heute ekelt.

Nicolas Cage steht für vieles: Kultschauspieler, Oscarpreisträger, Trash-Ikone. Bei seiner knallbunten Filmografie sticht ein Film heraus. Die skurrile Horror-Komödie Vampire’s Kiss ist mit ihren Ekel- und Gag-Szenen schon eine ganz eigene Liga.

Darin snackt Nic Cage zwei lebendige Kakerlaken und bezeichnet es heute als ekelhaftesten und schlimmsten Moment seiner Karriere.

"Um das Publikum zu schockieren": Nicolas Cage aß Kakerlaken statt rohe Eier

Vampire's Kiss war ein finanzieller Flop und fällt ziemlich trashig aus. Dank dem 25-jährigen Nicolas Cages als wahnsinniger Yuppie und Vampir hat er aber einen gewissen Kultstatus erreicht. Zumindest ein Bild aus dem Film ist allen geläufig, die sich ab und an im Internet aufhalten:

Koch Films Nicolas Cage in Vampire's Kiss

Nicolas Cage spielt Peter Loew, einen Literaturagenten, der sich die Nächte mit Partys in Manhattan um die Ohren schlägt. Als ihn eines Nachts eine Frau in den Hals beißt, bildet er sich fortan an, zum Vampir zu werden. Er fängt an, Frauen anzugreifen, seine Angestellte zu terrorisieren – und Kakerlaken zu essen.

In der besagten Szene krallt er sich die Schabe vom Gasherd, so das Insekt nichtsahnend herumkrabbelt. Es ist ist Teil seiner morgendlichen Routine und nicht relevant für die Story. Dank Nic Cages Schauspiel übertrumpft der Witz den Ekel der Szene.

Seht die Filmszene, in der Nicolas Cage eine echte Kakerlake isst:

Zum Bonusmaterial auf der Blu-ray von Vampire's Kiss* gehört ein unterhaltsamer Audiokommentar. Darin sprechen Cage und Regisseur Robert Bierman über den gesamten Film. Die Szene wurde nur für den Schock-Effekt gedreht und wird von den beiden besonders ausführlich besprochen.

Ich wollte zuerst rohe Eier oder so etwas essen und dachte: 'Nein, wir sollten eine Kakerlake daraus machen, um das Publikum wirklich zu schockieren und den Leuten etwas zu geben, dass sie nie vergessen werden.'

Die Entscheidung eine Kakerlake zu essen, kam von Cage selbst. Dabei hasst er diese Insekten am allermeisten und leidet bis heute an der Erinnerung daran.

Die Kakerlaken-Szene ist für Nicolas Cage der schrecklichste Moment seiner Karriere

Mittlerweile bezeichnet Nicolas Cage die Szene in Interviews als den schrecklichsten und ekelhaftesten Moment seiner Karriere. Gegenüber CBS Sunday Morning betont er:

Ich wollte wahrgenommen werden. (...) Aber ich sage dir, es ist die ekelhafteste und schlimmste Erinnerung, die ich von einem Filmdreh habe.

Zudem lief der Dreh von Vampire's Kiss sehr chaotisch und Nicolas Cage eckte mehrmals bei Regisseur Bierman an. Der behauptete deshalb nach dem ersten Take für die Ekel-Szene, dass etwas schief lief. Cage musste eine zweite Kakerlake verputzen, die ihr Leben für die Filmkunst ganz umsonst opferte.

