Horror-Fortsetzung nach fast 100 Jahren: Nicolas Cage kehrt als Dracula im abgefahrenen neuen Trailer zurück

Nicolas Cage wird Dracula in der Horror-Komödie Renfield verkörpern, die an einen Kultfilm von 1931 anschließt. Der neue Trailer fesselt mit jeder Menge Action.

Dracula scheint die perfekte Rolle für Nicolas Cage zu sein. Exzentrisch, impulsiv und mit viel schrägem Humor wird er die Rolle des Vampirfürsten in der Horrorkomödie Renfield spielen, die jetzt einen neuen Trailer bekommen hat. Regisseur Chris McKay (The Lego Batman Movie) hat außerdem enthüllt, dass sein Film an einen Kultklassiker aus den 1930er Jahren anschließt.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu Renfield auf Englisch an:

Renfield - Trailer 2 (English) HD

Horror-Kracher mit Nicolas Cage soll Dracula Kultfilm von 1931 fortsetzen

Bei dem Vorgänger handelt es sich den Film Dracula mit Horror-Legende Bela Lugosi. Im Gespräch mit Collider erklärte McKay:

[Dracula von 1931] ist großartig. Für mich ist [Renfield] das einzige direkte Sequel mit demselben Dracula und Renfield aus dem Film.

Renfield dreht sich um den gleichnamigen Gehilfen Draculas (Nicholas Hoult), der nach über einem Jahrhundert der persönlichen Knechtschaft die Dienste seines Meisters verlassen will. Wie genau die Zeichnung der beiden Figuren auf den 92 Jahre alten Horror-Meilenstein von Tod Browning zurückgeht, verrät McKay allerdings nicht.

Wann kommt Renfield ins Kino?

Kenner des Horror-Klassikers werden sich von den Überschneidungen bald im Kino überzeugen können. Renfield soll am 25. Mai 2023 starten. Neben Cage und Hoult steht unter anderem Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings-Star Awkwafina vor der Kamera.



Mehr News:

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.