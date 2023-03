Nicolas Cage stellt klar: Er braucht das MCU nicht (obwohl er den Namen einer Marvel-Figur trägt)

Nicolas Cage hat nichts gegen die Kino-Unterhaltung des MCU. Er braucht das Marvel-Universum nur nicht. Und das, obwohl er seinen Namen einst bei einer Marvel-Figur klaute.

Nicolas Cage ist eine Marke für sich. Das weiß auch Nic Cage selbst. In einem Interview bezog der Schauspieler Stellung zur aktuellen Kino-Lage und klärte die Frage nach seiner zukünftigen Beteiligung im MCU. Hättet ihr außerdem gewusst, dass der Star seinen Namen einer Marvel-Figur verdankt?

Nicolas Cage braucht das MCU nicht, hat aber auch nichts dagegen

In einem Interview verriet Nicolas Cage seine Haltung zur aktuellen Blockbuster-Kinolandschaft voller MCU-Filme, in der kleine und mittelgroße Filme scheinbar immer weniger Erfolgschancen haben:



Ich verstehe die Frustration. Das tue ich wirklich. Aber ich glaube, es gibt genug Platz für alle. Ich sehe Filme wie Tár. Ich sehe viele künstlerische und unabhängig vorangetriebene Filme. Ich denke, es gibt genug Raum für jeden.

Sony Nic Cage als Marvels Ghost Rider

Außerdem hat der Star aus Filmen wie The Rock, Im Körper des Feindes und dem Indie-Hit Pig (aktuell bei Amazon Prime *) aus einem ganz bestimmten Grund nichts gegen die Marvel-Unterhaltung einzuwenden:

Ich muss nett zu Marvel-Filmen sein, denn ich habe mich selbst nach der Stan Lee-Figur Luke Cage benannt. Soll ich etwa Marvel-Filme runtermachen? Stan Lee ist mein surrealistischer Vater. Er hat mich benannt.

Nicolas Cage ist Francis Ford Coppolas Neffe und heißt mit bürgerlichem Namen eigentlich Nicolas Kim Coppola. Sein Marvel's Luke Cage (bei Disney+ im Stream *) entlehnter Künstler(nach)name ist mittlerweile jedoch ein Titel, der für sich steht. Auch gegenüber dem MCU, findet der Star:



Ich brauche das MCU nicht. Ich bin Nic Cage.

Nicolas Cage verkörperte in Ghost Rider und Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance vor über 10 Jahren selbst schon einen Marvel-Superhelden, allerdings außerhalb der miteinander verbundenen Filme des Marvel Cinematic Universe.

Was sind Nicolas Cages aktuelle Projekte, abseits von Marvel?

Nicolas Cage war zuletzt mit The Last of Us-Star Pedro Pascal in Massive Talent im Kino zu sehen. Seinen nächsten Kino-Auftritt wird er am 25. Mai 2023 in den deutschen Kinos haben: Wenn er in der Horrorkomödie Renfield in die Rolle des Vampirs Graf Dracula schlüpft.

Renfield - Trailer (Deutsch) HD

Außerdem wird Nicolas Cage dieses Jahr noch einen zwielichtigem Taxi-Passagier im Action-Krimi Sympathy for the Devil spielen, wobei der Film in seiner Inhaltsbeschreibung an Tom Cruises Collateral erinnert.



An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

