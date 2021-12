Nicolas Cage spielt in irrwitzigem Trailer endlich die absurdeste Rolle seiner Karriere – sich selbst

Im witzigen Trailer zu The Unbearable Weight of Massive Talent spielt Nicolas Cage sich selbst, der wiederum eine Undercover-Rolle spielen muss. Schaut euch das abgefahrene Video am besten selbst an.

Auch wenn seine Rollenauswahl in neuen Filmen stärker spaltet als je zuvor, reißt der Personenkult um Nicolas Cage einfach nicht ab. Wer nach dem komplett verrückten, kürzlich fürs Heimkino erschienenen Action-Horror Prisoners of the Ghostland immer noch mehr Irrsinn mit dem Star braucht, darf schon mal den ersten Trailer zu The Unbearable Weight of Massive Talent schauen. Hinter dem vielversprechenden Titel verbirgt sich Cages bisher wohl größte Rolle – als er selbst.

Nicolas Cage spielt Nicolas Cage in super unterhaltsamen Trailer

In der schrägen Komödie spielt der Star eine leicht (?) übertriebene Version von sich selbst. Als abgebrannter Schauspieler mit einem hohen Schuldenberg nimmt er verzweifelt das Angebot an, für eine Millionen Dollar auf der Geburtstagsparty eines exzentrischen Milliardärs (Pedro Pascal) aufzutreten.

Schaut hier den abgefahrenen Trailer zu The Unbearable Weight of Massive Talent:

The Unbearable Weight of Massive Talent - Teaser Trailer (English) HD

Der Super-Fan von Nicolas Cage entpuppt sich zusätzlich als Drogenboss, der ein eigenes Drehbuch geschrieben hat und den Star als Hauptdarsteller besetzen will. Um das Chaos perfekt zu machen, wird Cage im Film als Cage von der CIA als Undercover-Agent rekrutiert, um Beweise gegen den Kriminellen zu sammeln.

Was nach dem ultimativ abgefahrenen Nicolas Cage-Meta-Irrsinn klingt und im Trailer schon sehr unterhaltsam aussieht, startet in den USA am 22. April 2022 im Kino. Wann und wie The Unbearable Weight of Massive Talent in Deutschland erscheint, steht zurzeit leider noch nicht fest.

Wie findet ihr den Trailer zu The Unbearable Weight of Massive Talent mit Nicolas Cage im Meta-Wahn?