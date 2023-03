Niemand hat's bemerkt: Breaking Bad-Star Bob Odenkirk hat den schlechtesten Film aller Zeiten neu gedreht

Der aus dem Breaking Bad-Universum bekannte Bob Odenkirk hat in einer Nacht-und-Nebel-Aktion The Room neu gedreht. Hinter dem Projekt steckt mehr, als ihr denkt.

Bob Odenkirk ist bekannt aus Breaking Bad und dem Spin-off Better Call Saul. In den vergangenen Tage musste der Schauspieler beteuern , dass sein neuestes Projekt wirklich echt ist. Denn es klingt unglaublich: Odenkirk dreht Slash Film zufolge ein Remake des wohl schlechtesten Films aller Zeiten: The Room. Aber warum? Was soll das alles? Und ist das überhaupt echt? Wir beantworten die drängendsten Fragen so gut wie möglich.

Der schlechteste aller Zeiten: Um welchen Film geht es hier eigentlich?

The Room wurde 2003 veröffentlicht, feiert dieses Jahr also Jubiläum. Der Film war das Herzensprojekt von Tommy Wiseau, der Regie führte, die Hauptrolle spielte, das Drehbuch schrieb und produzierte. The Room ist womöglich das eindrücklichste Fallbeispiel, was herauskommt, wenn eine Person ohne Talent, aber mit relativ hohem Budget einen Film dreht. Denn The Room ist kein ausgewiesener Trash wie die Asylum-Produktionen Sharknado und Co. Die Produktion kostete immerhin ca. 6 Millionen Dollar. Woher Tommy Wiseau das Geld hatte, ist bis heute unbekannt. (Mehr Film-News: Neuer Fack Ju Göthe-Teil kommt)

Sicher ist und das ist der Hauptgrund für den Kult-Status, den der Film heute genießt: Hier wollte jemand wirklich etwas erschaffen. Allerdings ist The Room dilettantisch umgesetzt. Er besteht aus seltsamen Dialogen, etlichen Anschlussfehlern, Handlungssträngen, die ins Nichts führen und dramatischen Nahaufnahmen. Worum es in dem Film geht? Schwer zu sagen. Ihr es müsst es selber sehen. Den Film über The Room, The Disaster Artists von James Franco, könnt ihr bei Amazon leihen *. Hier könnt ihr den originalen The Room in voller Länge anschauen:

Was ist über das Remake von Bob Odenkirk bekannt?

Zunächst: Ja, das Projekt existiert wirklich. Bob Odenkirk drehte das The Room-Remake im vergangenen Januar. Er verkörpert die Hauptfigur Johnny von Tommy Wiseau. Die australische Schauspielerin Bella Heathcote (Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe) übernahm angeblich die zweite Hauptrolle von Lisa, im Original gespielt von Juliette Danielle. Der Dreh fand wohl größtenteils vor Greenscreen statt.

Wiseau Films The Room, das Original

So sinnlos das alles zunächst klingen mag, das Gegenteil ist der Fall: Hinter dem Projekt steckt eine Spendenaktion der Organisation Acting For a Cause. Das Remake soll Geld für die AIDS-Forschung erlösen. Wie lang der Film ist, ob er womöglich jede Szene des Originals nachspielt oder eher eine Sketch-Laufzeit hat, ist nicht bekannt. Auch ein Startdatum gibt es bislang nicht. Wiseau selbst ist übrigens nicht über das Remake informiert worden.

