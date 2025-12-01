Noah Schnapp wollte den riesigen Will-Twist in Stranger Things 5 schon vor 2 Jahren in die Welt hinausbrüllen, aber er konnte es nur seiner Assistentin sagen

Die 5. Staffel von Stranger Things wartet mit einem riesigen Twist um Will Byers auf. Noah Schnapp war völlig aus dem Häuschen, als er zuerst davon in den Drehbüchern las.

Achtung, es folgen Spoiler zu Stranger Things Staffel 5 Teil 1: Die 5. Staffel von Stranger Things ist mit den ersten vier epischen Folgen bei Netflix gestartet und hat uns einige überraschende Enthüllungen präsentiert. Die größte betrifft wahrscheinlich Will Byers (Noah Schnapp), der am Ende von Folge 4 völlig über sich hinaus wächst – und mithilfe von übernatürlichen Kräften mehrere Demogorgons gleichzeitig zur Strecke bringt.

Diese Enthüllung kam für Noah Schnapp genauso überraschend wie für das Publikum, als er vor zwei Jahren in den Drehbüchern das erste Mal davon las. Im Interview mit Variety beschrieb er die aufregende Situation.

"Oh mein Gott!": Noah Schnapp konnte den großen Will-Twist in Stranger Things Staffel 5 nicht fassen

Demnach sei die Entwicklung von Wills Kräften den Machern bereits ein Jahr vor der ersten Leseprobe klar gewesen, doch hätten Shawn Levy und einige der anderen Regisseur:innen den Twist zunächst nicht an Noah Schnapp weitergegeben – und zwar aus einem bestimmten Grund: "Sie vertrauen mir nie mit den Informationen."

Schnapp wurde lediglich anvertraut, dass er sich auf etwas freuen dürfe. Als er am Tag der Leseprobe endlich in das Drehbuch von Episode 4 hereinschaute, erwartete ihn jedoch eine gehörige Überraschung:

Ich habe Episode 4 am Tag der Leseprobe gelesen, weil ich dachte, 'Ok, ich muss sicher gehen, dass ich meine Stellen ein bisschen kenne, damit ich nicht klinge wie ein Idiot.' Also habe ich es überflogen, und dann, als ich wortwörtlich in der Dusche dabei war, mich fertig zu machen, bin ich am Ende angekommen und meinte, 'Oh mein Gott!'

Danach kam auf Schnapp jedoch eine schwierige Aufgabe zu, denn er musste die große Enthüllung erst einmal für sich behalten:

Ich bin schreiend aus der Dusche gerannt. Ich habe damals mit einer Assistentin zusammengelebt, ihn Name ist Brooke. Und ich meinte, 'Brooke! Oh mein Gott, ich habe Kräfte!' Ich wollte es allen erzählen, die ich kenne. Und natürlich musste ich zwei Jahre warten, bis alle es sehen konnten. Aber: [Es war] die coolste Sache aller Zeiten.

Die Duffer-Brüder erklärten bereits, dass Will in der Lage ist, das Schwarmbewusstsein anzuzapfen und damit kurzzeitig die übernatürlichen Fähigkeiten von Vecna (Jamie Campbell Bower) zu erlangen. Welche Rolle Wills neu gewonnenen Kräfte für den Ausgang des großen Stranger Things-Finales spielen werden, erfahren wir in den nächsten Wochen bei Netflix.

Wann geht es mit Stranger Things Staffel 5 bei Netflix weiter?

Die 5. Staffel von Stranger Things kehrt am 26. Dezember mit drei weiteren Folgen bei Netflix zurück. Das große Finale ist in Deutschland dann ab dem 1. Januar 2026 bei dem Streamer verfügbar. Die Episoden erscheinen hierzulande immer um 2:00 Uhr morgens.

