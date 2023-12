Noch 4 Wochen kostenlos: Das Navy CIS L.A.-Finale erstmals in Deutschland streamen

Navy CIS L.A. feiert jetzt auch in Deutschland sein Serien-Finale. Wir haben alle Infos, wann und wo ihr es im TV schauen und kostenlos streamen könnt.

Nach 14 Staffeln ging der NCIS-Ableger Navy CIS: L.A. im Mai in den USA zu Ende. Nach über 300 Episoden verabschiedeten sich die Stars der ersten und zweiten Stunde im Finale: G. Callen (Chris O'Donnell), Sam Hanna (LL Cool J), Kensi Marie Blye (Daniela Ruah) und Marty Deeks (Eric Christian Olsen) sind in der letzten Episode natürlich mit dabei.

Ab sofort könnt ihr das Staffelfinale auch in Deutschland streamen – zum ersten Mal und das sogar kostenlos. Wir sagen euch, wie das geht, wo das Finale im Free-TV läuft und bei welchen Streamern ihr die gesamte Staffel findet.

Im Free-TV bei Sat.1: Die allerletzte Folge Navy CIS L.A. läuft heute Abend

Sat.1 ist schon seit 13 Jahren der deutsche Heimatsender für Navy CIS L.A., ihm wird auch die Ehre zuteil, das Serienfinale im Free-TV auszustrahlen. Heute Abend am 12. Dezember 2023 um 21.15 Uhr läuft die 21. Folge der 14. Staffel. Sie trägt den Titel Neuanfänge, Teil 2.

CBS Sam Hanna (LL Cool J) und G. Callen (Chris O'Donnell)

Die Wiederholung läuft kurze Zeit später in der Nacht um 01:05 Uhr.



4 Wochen kostenlos streamen: Das Staffel 14-Ende von Navy CIS L.A. bei Joyn

Wer das Streamen dem Fernsehen vorzieht, wird in Deutschland online bei Joyn glücklich. Dort könnt ihr dank der Sat.1 Mediathek alle ausgestrahlten Folgen exakt vier Woche lang ohne Account und ohne Abo gratis in der deutschen Synchronisation streamen. Danach wandern sie zum Bezahldienst Joyn PLUS+.

Wer ein Abo von Joyn PLUS+ * hat, kann im Moment die gesamte 14. Staffel von Navy CIS L.A. auf Deutsch rauf- und runterschauen.

Amazon als Alternative: Die 14. Staffel Navy CIS L.A. im Staffelpass kaufen

Wenn ihr lieber Staffelpässe von US-Serien kauft, anstatt ein neues Abo abzuschließen, werdet ihr unter anderem bei Amazon fündig. Dort könnt ihr den Staffelpass der 14. Staffel* mit insgesamt 21 Folgen für 34,99 Euro kaufen.

Ihr könnt dort aber auch einzelne Folgen erwerben, die euch jeweils 2,99 Euro kosten. Zum aktuellen Zeitpunkt hat Amazon das Doppelfinale noch nicht mit aufgenommen. Das wird in den nächsten Wochen erfolgen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.