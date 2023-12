Der beste LOL-Star kriegt eine eigene Amazon Prime-Serie: Nur wenige Wochen nach Bullys Weihnachtsspecial ist es so weit

Teddy Teclebrhan gilt Fans als einer der besten Teilnehmer von Michael Bully Herbigs LOL-Show. Amazon Prime spendiert dem Comedy-Ass eine eigene Serie und hat jetzt den Starttermin veröffentlicht.

In den letzten fünf Jahren hatten nur wenige Stars einen ähnlichen Effekt auf die deutsche Comedy-Szene wie Tedros Teclebrhan. Mit einem Auftritt in LOL: Last One Laughing wurde er zu einem der größten Fan-Lieblinge in Michael Herbigs Serie. Amazon Prime spendiert ihm mit Die Teddy Teclebrhan Show ein eigenes Format, dessen Starttermin jetzt feststeht.

Amazon Prime-Serie des größten LOL-Stars kommt 8 Wochen nach Bullys Special

Wie DWDL berichtet, soll Teclebrhans Serie am 20. Februar 2023 mit zwei Folgen auf Amazon Prime Video starten. Die restlichen der insgesamt sechs Episoden folgen wöchentlich. Damit können sich Fans nur etwa acht Wochen nach dem LOL-Weihnachtsspecial auf Nachschub freuen.

Amazon Prime Video/Leo Schaefer Teddy Teclebrhan

Teclebrhans diverse Persönlichkeiten sollen in der Teddy Teclebrhan Show auf eine Reihe von Comedy-Stars treffen. Laut Bericht werden auch Musik-Acts Teil der Serie sein. Die Amazon-Show soll verschiedene Stationen in der Kindheit ihres Protagonisten thematisieren.

Die Teddy Teclebrhan Show ist darüber hinaus nicht der erste Amazon-Auftritt des Comedians außerhalb des LOL-Studios. Bereits Mitte 2022 war er mit mehreren Auftritten in One Mic Stand zu sehen.

