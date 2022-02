"Noch düsterer als The Dark Knight": Erste The Batman-Reaktionen versprechen einen DC-Kracher

Vor dem Kinostart von The Batman sind jetzt erste Reaktionen und Kritiken erschienen. DC-Fans dürfen sich auf einen echten Kracher freuen.

Diese Woche ist es endlich soweit und einer der am meisten erwarteten Blockbuster 2022 startet im Kino. In The Batman, der deutlich stärker an die düsteren Detektiv-Wurzeln der Comics anknüpft, spielt Robert Pattinson zum ersten Mal die Rolle des Dunklen Ritters.

Vor dem Kinostart wurde jetzt das Embargo für Reaktionen und Kritiken aufgehoben und wir können euch erste Pressestimmen zu The Batman präsentieren. Unsere Auswahl zeigt, dass sich DC-Fans auf einen echten Kracher freuen dürfen.

Schaut hier noch einen spannenden Clip aus The Batman:

The Batman - Trailer The Funeral (English) HD

Erste The Batman-Reaktionen überschlagen sich mit Lob

In seiner Collider-Kritik verspricht Ross Bonaime mindestens den besten Batman-Film seit The Dark Knight und schwärmt vor allem von der atmosphärischen Darstellung von Gotham City:

Dennoch hat Reeves den besten Batman-Film seit The Dark Knight gedreht, mit einer fesselnden und reichen Welt, die Charaktere, die wir bereits auf der Leinwand gesehen haben, immer wieder neu belebt. Mit The Batman priorisiert Reeves die Schatten von Gotham, baut diese Stadt auf eine Weise auf, die wir noch nie zuvor auf der Leinwand gesehen haben, und bringt Leben in die Welt um Batman. Anstelle von Helden und Bösewichten, die in Schwarz und Weiß leben, hat Reeves eine Stadt präsentiert, die vom Grau geprägt ist.

Peter Debruge schreibt in seiner Variety-Kritik beeindruckt über die düstere Noir-Atmosphäre, die immer wieder nah am Horrorfilm entlang verläuft. Sehr positiv schreibt er auch über Robert Pattinson in der Hauptrolle:

Er wirkt weniger furchtlos als vielmehr ambivalent, ob er lebt oder stirbt. Sobald die Kapuze abgenommen wird, wird Pattinsons Interpretation jedoch faszinierender: Grübelnd und zurückgezogen ist er ein geschädigter Einzelgänger mit ungelösten Vaterproblemen, der mit allen möglichen komplizierten emotionalen Traumata behaftet ist.

Es ist schwer zu ertragen, dass ein Held so sehr verletzt ist, und doch beeinflusst seine unruhige Vergangenheit jede Beziehung, einschließlich der mit einem Wahnsinnigen, der Bruce Wayne zu seinen Zielen zählt.

In ihrer Kritik für rogerebert.com schreibt Christy Lemire auch begeistert über Paul Dano in der Rolle des großen Bösewichts Riddler:

Und Paul Dano ist als Riddler absolut furchteinflößend, wobei sein eigener Drang nach Rache das Rückgrat der Geschichte bildet. Er geht hier auf eine Art und Weise ins Extreme, die an seine verblüffende Arbeit in There Will Be Blood erinnert. Seine Verwirrung ist so intensiv, dass man vielleicht unerwartet lachen muss, nur um die Spannung zu brechen, die er erzeugt. Aber an seiner Darstellung ist nichts Amüsantes; Dano gibt dir das Gefühl, einen Mann zu beobachten, der wirklich zutiefst verstört ist.

Auch Filmredakteur Daniel Schröckert von den Rocket Beans findet sehr bildhafte, schwärmerische Worte für The Batman:

David Ehrlich ruft bei IndieWire derweil schon die Zukunft von Superheldenfilmen nach The Batman aus:

Mit Matt Reeves‘ The Batman – einer weitläufigen, 176-minütigen Latex-Ermittlungsgeschichte, die oft mehr mit Serienmörder-Sagas wie Sieben und Zodiac gemeinsam zu haben scheint als mit irgendetwas aus dem Snyderverse oder dem MCU – ist diese Zukunft mit schaudernder Kraft angekommen, im Guten wie im Schlechten. Meist im Guten.

Auch unser Kollege Julius ist begeistert und schreibt in seiner 4,5/5-Sterne-Kritik für Filmstarts :

Trotz kleiner Längen und Mängel überzeugt die Detektivarbeit samt Serienkiller-Jagd aber durch immer neue Wendungen und clever konstruierte Rätsel. „The Batman“ fühlt sich frisch und anders als die vorherigen Filme des Dunklen Ritters an, auch wenn es in „Batman Forever“ bereits Riddler-Rätsel und in „The Dark Knight“ bedrohliche Video-Botschaften gab. Denn Reeves und Craig räumen der Detektivarbeit nicht nur mehr Zeit ein, sondern treiben die bekannten Elemente auch auf die Spitze.

Ab dem 3. März (und in vielen Previews schon am 2. März) könnt ihr euch selbst ein Bild von dem DC-Film machen. Dann startet The Batman mit Robert Pattinson bei uns im Kino.

Heizen die ersten Stimmen zu The Batman eure Vorfreude noch mehr an?