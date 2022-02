The Batman: Robert Pattinson & Zoe Kravitz verstecken DC-Easter Egg im abgedrehten Premieren-Look

Bei der The Batman-Premiere haben sich die Stars in teils ungewöhnlichen Outfits auf dem roten Teppich präsentiert. Für DC-Fans gab es dabei sogar ein cooles Comic-Detail zu entdecken.

Nächste Woche startet The Batman endlich in allen Kinos, doch ein ausgewähltes Publikum ist bereits in den Genuss des DC-Films gekommen. Eine Premiere zu The Batman mit den Stars gab es jetzt schon in London, wo auch die Stars wie Robert Pattinson und Zoë Kravitz auf dem roten Teppich abgelichtet wurden.

Hier wurden Outfits präsentiert, die zumindest im Fall von Pattinson auf den ersten Blick leicht irritieren. Für DC-Fans hat sich im Auftritt von Bruce Wayne-Star Pattinson und Selina Kyle/Catwoman-Star Kravitz aber ein cooles Easter Egg aus den Batman-Comics versteckt.

Schaut hier noch den neusten Trailer zu The Batman:

The Batman - Trailer 3 (Deutsch) HD

Robert Pattinson und Zoë Kravitz stellen Look aus Batman-Comic nach

Auf den Bildern von Robert Pattinson und Zoe Kravitz auf dem roten Teppich fällt zuerst auf, dass der Mantel des Schauspielers ungefähr eine Nummer zu groß ausgefallen ist.

Wie Comic Book berichtet, steckt hinter diesem Look aber eine Idee. Beide Stars haben sich bei ihren Outfits bewusst an einem Batman-Comic orientiert und einen gemeinsamen Auftritt von Bruce Wayne und Selena Kyle nachgestellt. Aber schaut euch die Bilder selbst im Vergleich an:

Die betroffene Ausgabe stammt aus dem Jahr 2017 und dreht sich vor allem um gemeinsame Szenen zwischen Bruce und Selena sowie Clark Kent und Lois Lane. Außerdem sind Batman und Catwoman in dieser Reihe der DC-Comics verlobt. Vielleicht ein subtiler Hinweis darauf, in welche Richtung sich die Beziehung zwischen ihren Figuren im kommenden Batman-Film entwickelt.

Mehr über das Verhältnis zwischen Batman und Catwoman in Matt Reeves' Version erfahren wir spätestens ab dem 3. März. Dann startet The Batman mit Robert Pattinson und Zoë Kravitz im Kino.

