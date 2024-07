Noch größer als Fallout: Erster Trailer zur Amazon-Adaption von gewaltiger Videospielreihe mit 9 Teilen

Nach dem Sci-Fi-Hit Fallout hat Amazon Prime Video noch eine weitere Videospiel-Adaption dieses Jahr am Start. Jetzt gibt es den ersten Teaser-Trailer zu Like a Dragon: Yakuza.

Mit dem Endzeit-Abenteuer Fallout brachte Amazon nicht nur die bisher beste Serie des Jahres hevor, sondern auch eine fantastische Videospiel-Adaption. In wenigen Monaten bringt Prime Video nun schon die nächste Serie mit Gaming-Vorlage heraus.

Like a Dragon: Yakuza erzählt eine brutale und düstere Action-Story über zwei Zeitebenen hinweg. Auf der San Diego Comic-Con wurde nun der erste Teaser zur sechsteiligen Live-Action-Adaption veröffentlicht.

Nach Fallout kommt Like a Dragon: Yakuza – und darum geht's in der neuen Amazon-Serie

Vorlage der neuen Amazon-Serie ist die als Yakuza oder auch Like a Dragon bekannte Videospielreihe aus dem Hause Sega, die seit 2005 bereits neun Hauptspiele und eine Reihe von Spin-off-Titeln hervorbrachte. Laut eigenen Angaben von Sega wurden seither um die 21,3 Millionen Spiele der Reihe verkauft.

Schaut hier den Teaser-Trailer zu Like a Dragon: Yakuza

Zentrum der Geschichte ist das fiktive Vergnügungsviertel Kamurocho in Tokio. Im Jahr 1995 arbeiten Kiryu (Ryoma Takeuchi) und sein bester Freund Akira (Kento Kaku) als Yakuza-Mitglieder. Doch nach einem schrecklichen Vorfall geht Kiryu für ein Verbrechen ins Gefängnis, das er selbst nicht begangen hat,

10 Jahre später kehrt Kiryu nach Kamurocho zurück und wird mit gewaltigen Veränderungen konfrontiert. Die Yakuza wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben und Akira ist mittlerweile ein ruchloser und größenwahnsinniger Gangsterboss.

Die Amazon-Serie ist nicht die erste Adaption der Videospiel-Reihe. Neben der von Takashi Miike inszenierten Verfilmung Like A Dragon - Eine Nacht aus Blut und Feuer aus dem Jahr 2007 entstanden auch die 22-teilige Spin-off-Serie Kurohyō: Ryū ga Gotoku Shinshō sowie die Miniserie Like a Dragon Poem of Soul.

Wann startet Like a Dragon: Yakuza bei Amazon?

Lange müssen sich Yakuza-Fans nicht mehr gedulden. Die Like a Dragon-Serie startet schon am 25. Oktober 2024 bei Amazon Prime Video mit den ersten drei Episoden. Die zweite Hälfte der sechsteiligen ersten Staffel folgt eine Woche später, am 1. November 2024.

