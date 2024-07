Die bisher besten Serien 2024: Platz 5 ist eine geniale Fantasy-Serie und trotzdem viel zu unbekannt

Welche sind die besten Serien des Jahres 2024? Das Moviepilot-Team hat die Top 20 der ersten Jahreshälfte bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr gewählt.

Während die Fußball-EM sowie frische Folgen von The Boys und House of the Dragon das Fernsehgeschehen des Sommers bestimmen, hat das Serienjahr 2024 seinen Wendepunkt erreicht. Richtig, ein halbes Jahr liegt bereits hinter uns und damit Hunderte von Serienstarts, die kaum jemand überblicken kann. Aber zum Glück gibt es ja Toplisten, die euch die Auswahl des nächsten Binges erleichtern.

Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+ und Amazon sowie die heimischen TV-Programme hatten in den ersten sechs Monaten des Jahres wieder unzählige Serien-Neuheiten zu bieten. Welche waren die Zeit wirklich wert? Und welche Highlights gehören auf die Watchlist eines jeden Serien-Fans? Wir haben für euch die 20 besten Serien der ersten Jahreshälfte 2024 gewählt.

Wie entstand die Liste der 20 besten Serien 2024?

Wie bei den Jahresend-Toplisten (hier findet ihr die Top 25 Serien 2023 und die Top 25 Filme 2023) wurden im Moviepilot-Team Einzellisten mit persönlichen Top 10s aus der ersten Jahreshälfte erstellt. Insgesamt 44 verschiedene Serien wurden nominiert. Bei der Auswertung der Listen gab es wie immer ein paar Regeln:

Voraussetzung für die Serien war ein deutscher Streaming- oder TV-Start zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 30. Juni 2024.



Auf den Top 10-Listen wurde jedem Platz eine feste Punktzahl von 1 (Platz 10) bis 10 (Platz 1) zugeordnet.

Alle Punkte wurden für das finale Ranking zusammengerechnet. Bei einem Gleichstand zählte erst die Anzahl der Nennungen, dann die Anzahl der Erstplatzierungen.

Die besten Serien 2024 bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr – Platz 20 bis 11

Ein paar Serien-Favoriten der Moviepilot-Redaktion haben den Einzug in die Top 10 verpasst. Vorenthalten wollen wir sie euch aber nicht. Diese Titel belegen mit knappen Abständen die Plätze 20 bis 11:

Die besten Serien 2024 – Platz 10: Avatar

Avatar - Der Herr der Elemente - S01 Trailer (Deutsch) HD

Würden wir die besten Kohlköpfe in Serien ranken, hätte Netflix' Avatar: Der Herr der Elemente natürlich Platz 1 sicher. Die Live-Action-Adaption einer der besten Zeichentrickserien aller Zeiten begeistert erneut als epische Fantasy-Geschichte des (letzten) Luftbändigers Aang, der sich mit seinem Verbündeten Katara und Sokka gegen die Tyrannei der Feuernation stellen muss. Trotz kleiner Schwächen wissen das imposante Elemente-Bändigen, die spannenden Figuren und clevere Änderungen zu überzeugen. Die Vorfreude auf die nächsten 2 Staffeln ist jetzt schon sicher.

Avatar: Der Herr der Elemente streamt bei Netflix

Die besten Serien 2024 – Platz 9: Masters of the Air

Masters of the Air - S01 Trailer (Deutsch) HD

Mit Masters of the Air liefern die Produzenten Tom Hanks und Steven Spielberg einen geistigen Nachfolger der erfolgreichen Kriegsserien Band of Brothers - Wir waren wie Brüder und The Pacific ab. Hier folgen wir den Geschichten mehrerer amerikanischer Bomberpiloten, die den Zweiten Weltkrieg in intensiven Luftgefechten austragen. Die Schonungslosigkeit des Krieges geht dabei genauso nahe, wie die persönlichen Schicksale der 100th Bombardment Group.



Masters of the Air streamt bei Apple TV+

Die besten Serien 2024 – Platz 8: Rentierbaby

Baby Reindeer - S01 Trailer (English) HD

Die britische Miniserie Rentierbaby ist der wohl größte Überraschungserfolg aus dem Hause Netflix dieses Jahr. Amateur-Comedian und Barkeeper Donny Dunn spendiert einer niedergeschlagenen Frau namens Martha einen Tee – mit verheerenden Folgen. Über sieben Episoden entfaltet sich ein mitreißender Mix aus bitterbösem Humor, Psycho-Horror über eine toxische Stalker-Opfer-Beziehung und einige niederschmetternde Enthüllungen. Rentierbaby geht an die Nieren, vor allem, weil Serienschöpfer und Hauptdarsteller Richard Gadd hiermit autobiografisch sein eigenes Trauma verarbeitet.

Rentierbaby streamt bei Netflix

Die besten Serien 2024 – Platz 7: Bridgerton, Staffel 3

Bridgerton - S03 Teil 2 Trailer (Deutsch) HD

Die Netflix-Erfolgsgeschichte der historisch angehauchten Regency-Romanze Bridgerton reißt auch mit Staffel 3 nicht ab. Nach zwei Staffeln im Hintergrund rückt diese Season endlich Fanliebling Penelope in den Fokus, die zwischen Mauerblümchen und abgebrühter Klatschkolumnistin ihre eigene Identität und ihr Glück finden will. Auch wenn Teil 1 etwas zu konfliktlos ist, kann die 2. Hälfte von Staffel 3 mit niederschmetternden Ultimaten, reichlich pikanten Liebesszenen und unerwarteten Twists das Ruder noch herumreißen und beweist einmal mehr, warum diese Netflix-Serie so beliebt ist.

Bridgerton streamt bei Netflix

Die besten Serien 2024 – Platz 6: Mr. & Mrs. Smith

Mr. & Mrs. Smith - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wer bei Amazons Mr. & Mrs. Smith eine klassische Neuauflage der gleichnamigen Actionkomödie von 2005 erwartete, erlebte eine gewaltige Überraschung. Die Agenten-Arbeit der in einer Scheinehe lebenden Superspione liefert mit ihren Fall-der-Woche-Missionen eher den Hintergrund für ein etwas anderes Ehe-Porträt.

Wenn Mr. Smith (Donald Glover) und Mrs. Smith (Maya Erskine) inmitten von Verfolgungsjagden, Shootouts und Auftragsmord in jeder Folge ein neues Stadium ihrer Beziehung – von romantischen Dates über Familienplanung bis zur Paartherapie – erreichen, dann ist das erfrischend witzig und ehrlich erzählt.



Die besten Serien 2024 – Platz 5: Interview with the Vampire, Staffel 2

Interview With the Vampire - S02 Trailer (Deutsch) HD

Brauchen wir wirklich noch eine Verfilmung von Anne Rices Vampir-Klassiker? Die Horror-Serie Interview with the Vampire beantworten dies mit einem klaren "Ja". Mit cleveren Änderungen und stärkerem Fokus auf die zugrundeliegende Queerness der Geschichte um Lestat de Lioncourt und Louie du Pointe du Lac lieferte Staffel 1 eine sinnliche, blutige und toxische Ehe-Parabel ab.

In der 2. Staffel versuchen sich Louis und Vampir-Töchterchen Claudia nun in Frankreich an einem Neuanfang. Auch der zweite Teil weiß mit blutgetränken Intrigen und spannenden neuen Blutsaugern zu begeistern, während die Rahmenhandlung um das titelgebende Interview spannende Twists um romantisierte Erinnerungen, verdrängte Traumata und unzuverlässige Erzählperspektiven bereithält.

Interview with the Vampire streamt bei Magenta TV

Die besten Serien 2024 – Platz 4: House of the Dragon, Staffel 2

House of the Dragon - S02 Trailer (Deutsch)

House of the Dragon hat eindrucksvoll gezeigt, dass es in dem von George R.R. Martin geschaffenem Fantasy-Universum noch viele spannende Geschichten zu entdecken gibt. Der Erbfolgekrieg der Targaryen-Familie zeigt sich als intensives und intimes Familiendrama, das komplexe Charakterarbeit blutigen Schauwerten stets überordnet. Auch wenn die 2. Staffel erst wenige Folgen alt ist, gehört sie erneut zur besten Serien-Unterhaltung des Jahres.

Ob ihr nun eingeschworene Team-Schwarz-Loyalisten seit oder euch Team Grün unerwartet Sympathien abringt: Jeder Kollateralschaden des Drachentanzes ist verdammt schmerzhaft und bringt Westeros einem drohenden Flammeninferno ein Stückchen näher. Und spätestens wenn sich zur Halbzeit von Staffel 2 die geflügelten Bestien der Targaryens in den Himmel schwingen und den bisher gewaltigsten Drachenkampf des GoT-Franchise austragen, ist House of the Dragon ein Platz in der Jahresbestenliste bereits sicher.

House of the Dragon streamt bei Sky und WOW

Die besten Serien 2024 – Platz 3: True Detective Night Country

True Detective: Night Country - S04 Trailer (Deutsch) HD

Als eine Art Neubeginn für die fantastische Krimi-Anthologie True Detective entführt die von Issa Lopéz entwickelte 4. Staffel in die rauesten Ecken Alaskas und schickt die neuen Hauptdarstellerinnen Jodie Foster und Kali Reis als ungleiches Ermittlerinnen-Duo direkt in einen frostigen Horror-Albtraum.

Night Country (so der Zusatz-Titel der Staffel) entfesselt zwischen Trostlosigkeit und ewiger Dunkelheit eine soghafte Atmosphäre, die uns von Beginn an die Realität infrage stellen lässt. Sind hier womöglich übernatürliche Mächte am Werk oder verlieren wir gemeinsame mit den herrlich schroffen Charakteren den Verstand? Mit dieser Ambivalenz erschafft Staffel 4 eines der besten Krimi-Mysterien des Jahres.

Die besten Serien 2024 – Platz 2: Shogun

Shōgun - S01 Trailer (English) HD

Lasst euch von den vielen Untertiteln in Shogun nicht abschrecken, sonst verpasst ihr ein absolutes Abenteuer-Meisterwerk. Basierend auf James Clavells Literatur-Klassiker folgen wir dem englischen Navigator John Blackthorne ins Japan des Jahres 1600 – hinein in komplexe Intrigen, tragische wie komische Kultur-Missverständnisse und eine bildgewaltige Inszenierung. Nur eine Serie konnte 2024 dieses umwerfende Serien-Highlight noch toppen.

Shogun streamt bei Disney+

Die besten Serien 2024 – Platz 1: Fallout

Fallout – Trailer (Deutsch) HD

Nachdem The Last of Us als eine der besten Videospiel-Adaptionen überhaupt aus dem letzten Jahr, liefert Amazon mit Fallout ein neues Paradebeispiel ab, das Gamer und Nicht-Gamer zugleich in seinen Bann zieht. Egal, ob postapokalyptisches Ödland oder unterirdische Bunker: Die lebendige Welt von Fallout lädt mit ihrem einzigartigen Retro-Charme, cleveren Ideen und bitterbösem Humor zum Stauen und Entdecken ein.

Ob es in den kommenden Monaten noch eine andere Serie schaffen wird, diese meisterhaften Erlebnisse zu übertrumpfen? Wir werden euch Ende des Jahres auf den neusten Stand der besten Serien 2024 bringen.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.