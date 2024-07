Bei Amazon Prime versteckt sich die perfekte Serie für alle Breaking Bad-Fans – von und mit (!) Bryan Cranston

Amazon Prime hat Breaking Bad-Ersatz mit Bryan Cranston im Katalog: Wer Sehnsucht nach innerlich zerrissenen Hauptfiguren und düsterem Unterwelt-Charme hat, wird diese Serie lieben.

11 Jahre ist das Finale von Breaking Bad her, und doch ist sie noch immer allgegenwärtig. Walter White, gespielt von Bryan Cranston, wurde zu einer der beliebtesten Serien-Figuren überhaupt und Breaking Bad beherbergt eine der beliebtesten Serien-Folge aller Zeiten.

Was viele nicht wissen, ist, dass Amazon Prime schon lange Zeit Nachschub für hungrige Breaking Bad-Fans birgt: Sneaky Pete ist eine raffinierte Krimiserie mit 3 Staffeln, die Bryan Cranston höchstpersönlich für den Streaming-Dienst entwickelt hat. Und er spielt sogar mit.



Darum geht’s in Sneaky Pete bei Amazon Prime

Der mit allen Wassern gewaschene Trickbetrüger Marius Josipovic (Giovanni Ribisi) wähnt sich in Sicherheit, nachdem er seinen ehemaligen Zellengenossen Pete Murphy um dessen Identität erleichtert hat. Er präsentiert sich Petes Familie als lang verschollener Enkel. Doch die scheinbare Idylle stellt sich bald als bedrohliche Falle heraus.

Amazon Giovanni Ribisi als Sneaky Pete

Sowohl Petes Großeltern Otto und Audrey Bernhardt als auch seine chaotischen Cousinen Julia und Carly Bowman haben ihre Geheimnisse. Außerdem fürchtet Marius die Rache des Gangsters Vince Lonigan, den Bryan Cranston verkörpert. Marius gerät bei dem Versuch, sein Kartenhaus aufrechtzuerhalten, regelmäßig in Lebensgefahr.

Mit charmanter Lust am Scheitern skizziert der Heist-Krimi das Porträt einer kaputten Familie. Wer vor Marius' Ankunft noch nicht in kriminelle Machenschaften verwickelt wurde, holt zeitnah auf. Marius muss eine Entscheidung treffen, ob er in alte Muster verfallen oder aber neue Wege beschreiten wird.

Bryan Cranston kehrt das Breaking Bad-Konzept in Sneaky Pete genial um

Familie versus kriminelle Karriere: Mit großem Erfolg hat Bryan Cranston dieses Thema bereits in der Hit-Serie Breaking Bad als Hauptfigur Walter White ausprobiert und es geht auch in Sneaky Pete auf. Diesmal war Bryan Cranston sowohl vor als auch hinter der Kamera aktiv, da er nicht nur Marius' Gegenspieler verkörpert, sondern auch als Autor und Produzent an der Serie mitwirkte.

Amazon Giovanni Ribisi und Bryan Cranston in Sneaky Pete

In Breaking Bad litt das Publikum mit dem vom Leben gezeichneten Chemielehrer Walter White, und schauderte, als er fortlaufend seine Menschlichkeit verlor. In Sneaky Pete wird das Konzept umgekehrt und das Gegenteil ist der Fall. Das könnte allen Fans, die nach dem Ende von Breaking Bad ein Loch im Herzen haben, gut darüber hinweghelfen.

Cranstons Figur Marius ist ein zwielichtiger Kleinganove, der seine Mitmenschen ohne Skrupel über den Tisch zieht. Kaum findet er sich in dem warmherzigen Mikrokosmos von Petes Angehörigen wieder, entdeckt er aber, was zwischenmenschliche Nähe und Loyalität ausmacht. Gleichzeitig entwickeln sich die Verstrickungen seiner Wahlfamilie zu einer echten Bedrohung. Cranston hat Breaking Bad längst losgelassen – zum Glück, denn mit Sneaky Pete ist im direkt im Anschluss eine echte Streaming-Perle gelungen.

Auch wer den schwarzen Humor in Breaking Bad zu schätzen wusste, wird hier auf seine Kosten kommen: Sneaky Pete funktioniert wie eine softere Variante der bitteren Erfolgsserie. Sie konzentriert sich viel auf die bizarren, zwischenmenschlichen Momente ihrer Figuren, rutscht dabei allerdings nie in die Banalität ab. Sneaky Pete erlaubt sich, an das Gute und Urkomische im Menschen zu glauben, ohne an Glaubwürdigkeit oder Spannung zu verlieren.

Wo gibt es Sneaky Pete zu streamen?

Sneaky Pete feierte seine Premiere am 13. Januar 2017 auf Amazon Prime und ist dort nach wie vor mit allen 3 Staffeln und insgesamt 30 Folgen im Abo erhalten.

*Bei diesen Links handelt es sich um Affiliate-Links. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.