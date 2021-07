Noch nie in meinem Leben bricht mit Teenie-Klischees, aber einen Fehler darf Staffel 3 jetzt nicht machen

Netflix' Noch nie in meinem Leben scheint vor Klischees nur so zu strotzen. Doch der genaue Blick zeigt, wie Staffel 2 sie unterwandert – was Staffel 3 beibehalten muss.

Noch nie in meinem Leben ist auch in Staffel 2 eine der genialsten Teenie-Serien, die Netflix aktuell zu bieten hat. Das liegt zu großen Teilen daran, dass sie die Klischees von Highschool-Romanzen erst bedient und dann über den Haufen wirft. Nur Staffel 3 muss sich jetzt vorsehen.

Noch nie in meinem Leben: Wie frech die Netflix-Serie Teenie-Regeln unterwandert

Wer mehr als eine Highschool-RomCom gesehen hat, wird schnell feststellen, dass viele Themen ständig wiederkehren und dadurch schnell zu Klischees im Genre Romantischer Komödien verkommen. Noch nie in meinem Leben greift in Staffel 1 und 2 bei Netflix vor allem drei dieser Erzähl-Motive auf:

© Netflix Noch nie in meinem Leben ... habe ich so sehr auf Staffel 3 gewartet

Oberflächlich betrachtet schlägt Noch nie in meinem Leben sauber in die Kerben dieser drei Teenie-Schablonen: Die unerfahrene Devi (Maitreyi Ramakrishnan) begehrt erst den sportlich-heißen Paxton (Darren Barnet) und erkennt zugleich ihre Gefühle für den anfangs von ihr verachteten klugen Ben (Jaren Lewison). Am Ende von Staffel 1 liegen ihr plötzlich beide Herren zu Füßen.

Doch wer in Staffel 2 von Noch nie in meinem Leben eine schnelle Aufklärung des Dilemmas erwartete, irrt: Weil Devi sich nicht entscheiden kann, entscheidet sie sich eben nicht. Zweigleisig mit mehreren festen Freunden zu fahren, geht aber auch nicht lange gut. So steht sie schnell wieder allein da und muss sich den Respekt und die Freundschaft ihrer zwei Ex erneut verdienen.

Noch nie in meinem Leben - S02 Trailer (Deutsch) HD

Auch wenn die Netflix-Serie Devi in die klassische Teenie-Rolle des Mädchens steckt, das sich nach ihrem ersten Freund sehnt, denkt die Schülerin gar nicht daran, sich brav an diesen vorgeschriebenen Part zu halten. Der Spieß wird umgedreht: Indem die Hauptfigur ihre zwei Partner verletzt, katapultiert sie alle drei Figuren aus dem Klischee-Gefängnis.

Noch nie in meinem Leben zeigt in Staffel 2: Muster sind da, um gebrochen zu werden

Weil Noch nie in meinem Leben die eingangs genannten Stereotypen gleichzeitig aufgreift und gegeneinander ausspielt, geht etwas Neues daraus hervor. Die Dreiecksbeziehung endet, der Jock ist plötzlich kein Jock mehr und Aussehen und Klugheit werden relativiert. Kurzum: Das Bekannte wird zugunsten des Unerwarteten über Bord geworfen (Achtung, Spoiler zu Staffel 2):



Paxton muss sich in Staffel 2 neu definieren: Als ein vom Nerd gedemütigter Schwimmer mit gebrochenem Arm (und Herzen) beginnt er, seine schulischen Leistungen jenseits des Sportunterrichts zu überdenken.

muss sich in Staffel 2 neu definieren: Als ein vom Nerd gedemütigter Schwimmer mit gebrochenem Arm (und Herzen) beginnt er, seine schulischen Leistungen jenseits des Sportunterrichts zu überdenken. Ben muss seine Gefühle zu der Person hinterfragen, mit der er auf einer Intelligenz-Wellenlänge schwimmend ursprünglich so perfekt zusammengepasst hat.

muss seine Gefühle zu der Person hinterfragen, mit der er auf einer Intelligenz-Wellenlänge schwimmend ursprünglich so perfekt zusammengepasst hat. Und Devi, die mit ihrem Egoismus von Anfang an unsere Sympathien auf den Prüfstand stellte, steht nun endgültig als Arschloch und Geek da – eine Rollen-Kombination, die wir im Teenie-RomCom-Genre noch nicht häufig zu Gesicht bekommen haben.

© Netflix Noch nie in meinem Leben: Nerd Ben vs. Jock Paxton

Mit neu gemischten Karten schreitet Noch nie in meinem Leben in Staffel 2 frisch zur Tat, unsere Erwartungen zu unterwandern: Während Devi die blauen Flecke von Paxtons Ego mit Nachhilfe behandeln kann, hat sie ihr Auge in dieser Season eindeutig stärker auf Ben geworfen, der nun aber mit Aneesa (Megan Suri) zusammenkommt.

Interessanterweise verschiebt sich während ihrer Bemühungen um Ben der Fokus der Zuschauenden von Team Ben zu Team Paxton: Wer zuvor noch Devi und Ben shippte, kann sich am Ende von Staffel 2 über die eigene Erleichterung wundern, dass die Schülerin mit Paxton auf der Tanzfläche steht. Trotz aller Fehltritte haben beide sich nämlich zum Besseren verändert und geben ein unerwartet gutes Paar ab.

Noch nie in meinem Leben Staffel 3: Wie Netflix die Serie fortführt, ist entscheidend

Offiziell wurde von Netflix noch keine 3. Staffel zu Noch nie in meinem Leben bestellt. Doch mit dem Ende der 2. Staffel ist es offensichtlich, dass Pläne für Staffel 3 vorhanden sind.

© Netflix Noch nie in meinem Leben

Denn zum Schluss schaut Ben Devi und Paxton beim Tanzen zu. Wir sehen einen Jock, der seine Scham überwindet, indem er zu dem Mädchen steht, dass ihn einst blamierte. Ben wiederum ist eindeutig von Zweifeln geplagt, ob er Devi zu früh aufgegeben hat. Doch wenn eine potenzielle 3. Staffel Devi wieder Richtung Ben schiebt, wäre das ein Fehler.



Denn in Staffel 2 hat Noch nie in meinem Leben vieles ausgehebelt, was wir zu wissen glaubten. Den Beziehungs-Kreislauf zurück zu Ben zu schließen, würde das Spiel mit den Klischees und die Charakter-Entwicklung ein Stück weit rückgängig machen, weil wir uns dann teilweise wieder auf dem Stand des Staffel 1-Finales wiederfinden würden.

© Netflix Noch nie in meinem Leben

Doch vielleicht hat die Netflix-Serie in Staffel 3 noch eine weitere unvorhersehbare Wendung in petto, die alles zunichte macht, was wir über Teenie-Highschool-RomComs zu wissen glaubten. Nach dem, was Noch nie in meinem Leben bisher vorgelegt hat, ist das nicht mal unwahrscheinlich.



Podcast zu neuen Serien 2021 nach Noch nie in meinem Leben

Was startet nach Noch nie in meinem Leben noch sonst noch dieses Jahr bei Netflix und Co.? Wir blicken im Moviepilot-Podcast Streamgestöber voller Vorfreude auf die neuen Serien und Staffeln, die uns in der zweiten Jahreshälfte noch erwarten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für euch bedeutet das von Hawkeye über Das Rad der Zeit bis zu neuen Staffeln von Dexter, Cobra Kai und mehr bei Disney+, Sky, Amazon, Netflix, Apple TV+ und Co. jede Menge Streaming-Tipps.



Wie steht ihr zum Ben-Devi-Paxton-Dilemma und was erhofft ihr euch für Staffel 3 von Noch nie in meinem Leben bei Netflix?