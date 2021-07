Noch nie in meinem Leben Staffel 2: Die Geschichte hinter Gigi Hadids überraschendem Netflix-Cameo

Der Netflix-Hit Noch nie in meinem Leben überrascht in Staffel 2 mit einem Gastauftritt von Model Gigig Hadid. Der grandios witzige Cameo hätte aber beinahe ganz anders ausgesehen.

Die 2. Staffel der Netflix-Serie Noch nie in meinem Leben ... ist gerade erst gestartet und stürmt direkt die Netflix-Charts. Erneut geht es in der genialen Teenie-Komödie um das turbulente und witzige Gefühlsleben der indisch-amerikanischen Jugendlichen Devi, deren Erlebnisse von Tennislegende John McEnroe vertont werden.

In Staffel 2 gibt es nun einen weiteren Promi zu hören: Das amerikanische Model Gigi Hadid fungiert in der 3. Folge von Staffel 2 als Kommentatorin für Devis Schwarm Paxton Hall-Yoshida. Dieser überraschende Auftritt ist allerdings erst auf den letzten Drücker entstanden.

Noch nie in meinem Leben Staffel 2: Gigi Hadid ersetzt Chrissy Teigen in letzter Minute

Ursprünglich sollte eine ganz andere Stimme, das Seelenleben von Paxton (Darren Barnet) in seiner Solo-Episode vertonen. Model und TV-Personality Chrissy Teigen, die für Serienschöpferin Mindy Kaling bereits in The Mindy Project vor der Kamera stand, war eigentlich für den Gastauftritt angedacht.

Im vergangenen Mai aber wurde Chrissy Teigen in einen Cybermobbing-Skandal verwickelt. Es wurde bekannt, dass sie vor vielen Jahren das Model Courtney Stodden mit schrecklichen Nachrichten in den sozialen Medien beleidigte und belästigte. Nach einer öffentlichen Entschuldigung wurde kurz darauf im Juni bekannt, dass Teigen nicht mehr Teil der 2. Staffel Noch nie in meinem Leben sein würde.

Chrissy Teigens Ersatz wurde bis zum Start der neuen Folgen geheim gehalten. Kurz vor knapp sprang Gigi Hadid ein. Hadid ist als "wunderschöne und zugleich unterschätzte" Person wie gemacht für die Erzählstimme von Paxtons Erlebnissen, wie Mindy Kaling im Interview mit USA Today erzählt. Viel Überzeugungsarbeit musste auch nicht geleistet werden, da sie großer Fan der Netflix-Serie ist.

Paxtons Erzählerin in Noch nie in meinem Leben Staffel 2: Wer ist Gigi Hadid?

In der 3. Episode namens ... war ich ein Streber stellt sich Gigig Hadid selbst als "Model, Designerin und ehemalige 16-Jährige" vor. Sie leitet uns mit witzigen, frechen und selbstironischen Kommentaren durch die Folge.

Nach John McEnroe und Andy Samberg (der ist in der Folge ebenfalls zu hören) ist sie bereits die dritte prominente Person, die den Part der Erzählstimme in Noch nie in meinem Leben übernimmt.

© Netflix Gigi Hadid in Noch nie in meinem Leben

Ab der Mitte der 2010er Jahre legte Hadid eine steile Karriere als Model und Werbeträgerin hin. TV-Zuschauenden ist Gigi Hadid neben ihrer Tätigkeit als Model auch als Reality-Star bekannt. So trat sie unter anderen in mehreren Folgen der Reality-Show The Real Housewives of Beverly Hills auf. In dem Heist-Film Ocean's 8 absolvierte sie zudem einen kurzen Cameo-Autritt.

Alle 10 Episoden der 2. Staffel von Noch nie in meinem Leben streamen seit dem 15. Juli 2021 bei Netflix. Eine 3. Staffel wurde noch nicht offiziell bestellt, ist aber nach dem überaus erfolgreichen Start sehr wahrscheinlich.

