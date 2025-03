Noch vor Netflix: 2 neue Folgen von The Rookie heute kostenlos in Deutschland – Staffel 6 nähert sich dem Finale

Folge 7 und 8 der 6. Staffel The Rookie gibt es in Deutschland heute erstmals im Free-TV und kostenlos zu streamen: Die verkürzte Season ist damit bereits fast am Ende angelangt.

The Rookie Staffel 6 wird in Deutschland auf zahlreichen verschiedenen Plattformen gestreamt, allerdings nicht auf Netflix. Dort gibt es nur Staffel 1 bis 4. Schneller als Netflix sind jetzt auch der TV-Sender ZDFneo und die ZDF-Mediathek, wo es heute neue Folgen als Mini-Marathon gibt. Alle wichtigen Infos zur Free-TV-Premiere von The Rookie: Heute Abend kommen Staffel 6, Folge 7 und 8 Es wird aufregend und hektisch: Die 6. Staffel von The Rookie geht mit zwei Episoden weiter, und eine davon spielt fast ausschließlich in einem Krankenhaus. Um 20:15 Uhr läuft The Rookie Staffel 6, Folge 7: Die Episode mit dem Titel Babysitting handelt von einer verschwundenen Babysitterin. Während das Team rund um John Nolan (Nathan Fillion) versucht, die junge Frau zu finden, suchen Detective Harper (Mekia Cox) und Detective Lopez (Alyssa Diaz) neue Nannys für ihren eigenen Nachwuchs.

Um 20:55 Uhr läuft The Rookie Staffel 6, Folge 8: Die Episode mit dem Titel Mad Dog spielt fast ausschließlich in einem Krankenhaus, wo das LAPD einen Bandenkrieg in Schach halten und einen Mordfall lösen muss. Gleichzeitig gibt es auch bei John und Bailey (Jenna Dewan) privat schlechte Neuigkeiten zu verdauen. Nach der heutigen Ausstrahlung von Folge 7 und 8 gibt es nur noch zwei verbleibende Episoden der 6. Staffel. Das Finale läuft demnach am 27. März ab 20.15 Uhr bei ZDFneo. Wo kann ich The Rookie, Staffel 6 in Deutschland streamen? Falls ihr The Rookie lieber streamen wollt, gibt es sogar für Staffel 6 bereits mehrere Möglichkeiten.

In der ZDF Mediathek: Kostenlos sind die Folgen zeitgleich zur ZDFneo-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zu finden. Bei WOW und Disney+: Die 6. Staffel gibt es zudem Die 6. Staffel gibt es zudem bei WOW * und bei Disney+ * vollständig im Abo zu streamen. Bei WOW, dem Streaming-Dienst von Sky, gibt es sogar bereits einige Folgen von Staffel 7 im Angebot. Jeden Freitag erscheint dort nur wenige Wochen nach der US-Ausstrahlung eine neue Folge im Originalton und auf Deutsch.