Noch vor The Boys Staffel 4: Endlich steht der Start des ersten Spin-offs der Amazon-Serie fest

Der erste Ableger von Amazons Superhelden-Hit The Boys steht in den Startlöchern. Jetzt steht grob fest, wann das Spin-off Gen V kommt.

Fans des Amazon-Hits The Boys müssen sich noch länger auf Staffel 4 gedulden. Aufgrund des Hollywood-Streiks der Autor:innen ist das Start-Datum für die neuen Folgen noch nicht mal bekannt.

Ein Trost erwartet Fans in Form des ersten Spin-offs des Superhelden-Krachers. Der Start-Monat für den Ableger Gen V steht jetzt fest.

The Boys-Ableger kommt im September zu Amazon Prime

Amazon Prime hat auf Twitter ein neues Video geteilt, das die kommenden Serien-Highlights des Streaming-Dienstes teast:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier wird auch enthüllt, dass das The Boys-Spin-off Gen V im September bei Prime startet. Ein genaues Datum wird noch folgen.

Das Spin-off dreht sich um junge Superheld:innen am College, die lernen müssen, mit ihren Kräften umzugehen. Dabei werden sie auch in Wettbewerben gegeneinander antreten, während ihr Hormonhaushalt verrückt spielt.

Schaut hier den ersten Trailer zu Gen V:

Gen V - S01 First Look Teaser (English) HD

Wann kommt The Boys Staffel 4?

Die vierte Staffel des Amazon-Hits ist bereits abgedreht. Bei The Boys werden viele Dialoge aber erst in der Post-Produktion geschrieben und von den Stars nachträglich eingesprochen.

Da die Drehbuch-Schreibenden ihre Arbeit zurzeit aufgrund des Hollywood-Streiks niederlegen, ist nicht bekannt, wann The Boys Staffel 4 endgültig fertiggestellt und veröffentlicht werden kann.

Podcast: Die bisher 23 besten Serien 2023 - Teil 1

Welche Titel aus den endlosen Startlisten von Netflix, Amazon, Disney+ und mehr haben sich in diesem Jahr bisher wirklich gelohnt? Welche Geheimtipps gab es zu entdecken? Wir haben für euch die 23 besten Serien aus der ersten Jahreshälfte 2023 gekürt und stellen sie euch in 2 (!) neuen Streamgestöber-Folgen vor. Hier könnt ihr Teil 1 hören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter anderem folgende Serien-Highlights sind mit dabei: 1923, Abbott Elementary, Arnold, Atlanta, Cunk on Earth, Daisy Jones and The Six, Silo, Ted Lasso, The Night Agent und Yellowjackets.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.