Nur 999 Stück existieren: 27 Jahre stand dieser Zombie-Horror auf dem Index, jetzt kommt er komplett ungekürzt zurück ins Heimkino

Nur wenige Filmen schaffen es, in einen FSK-18 Horror auch noch gekonnte Gags einzubauen. Dieser Reihe gelang das und sie ist jetzt in einer neuen Edition fürs Heimkino erhältlich.

Return of the Living Dead ist bei uns auch unter Verdammt, die Zombies kommen bekannt. Der 1984 erschienene Horrorstreifen basiert auf dem gleichnamigen Roman von John A. Russo, aus dessen Feder ebenfalls der legendäre Film Die Nacht der lebenden Toten stammt. Der Regisseur Dan O'Bannon konnte schon 1979 einen Megaerfolg verbuchen, als er das Drehbuch zu Alien schrieb.

Kein Wunder also, dass auch dieses Zombie-Gemetzel Kultstatus erhielt und kürzlich alle drei Teile in einer neuen Heimkinofassung erschienen sind. Return of the Living Dead ist sogar im limitierten Futurpak (999 Stück) erhältlich.

Das umfangreiche Bonusmaterial ist auf einer zweiten Disk zu finden. Neben Audiokommentaren von Regisseur, Produktionsdesigner, Cast & Crew gibt es auch die 20-minütige Doku The Dead have Risen. Hier berichten die Mitwirkenden über ihre Erfahrung am Set und den überraschenden Erfolg des Films, der sich seit Jahrzehnten hält. Apropos Jahrzehnt: Die Doku Decade of Darkness Designing the Dead, welche ebenfalls Teil des Bonusmaterials ist, widmet sich den Horrorfilmen der 80er Jahre.



Überblick: Teil 1 bis 3 von Verdammt, die Zombies kommen

Solange war Return of the Living Dead auf dem Index

Return of the Living Dead war ganze 27 Jahre indiziert, bis er 2011 eine FSK ab 16 Jahren erhielt. Der zweite Teil Die Rückkehr der Höllenzombies kam damals nur zensiert in die Kinos und auf VHS auf den Markt. Im Jahre 2004 wurde die Fortsetzung neu geprüft und trägt seitdem das FSK-18-Siegel. Teil 3 musste sogar um 13 Minuten geschnitten werden, um überhaupt eine FSK-18-Freigabe zu erhalten und dann dauerte es nochmal 25 Jahre, bis er vom Index gestrichen wurde. In voller Länge ist der Film seit 2019 erhältlich und das mittlerweile sogar mit FSK 16.

Im Spätsommer erschien die limitierte Auflage von Return of the Living Dead und im Oktober folgten dann auch schon die nicht minder bekannten Teile 2 und 3 im Mediabook auf Blu-ray. Die Edition bietet mit Audiokommentaren, Interviews, Featurettes zu den Make-Up-Effekten, einer Bildergalerie und einem Booklet ebenfalls ein gutes Bonusmaterial.

Darum geht es in Return of the Living Dead

Die tollpatschigen Angestellten eines medizinischen Versandhauses, Frank (James Karen) und Freddy (Thom Mathews), bringen ein Militärfass zum Bersten. Die ausströmende Giftwolke macht alles Tote wieder lebendig, auch einen mumifizierten Zombie, den die Angestellten kurzerhand zerlegen und im nahegelegenen Krematorium verbrennen. Der giftige Rauch gelangt in die Atmosphäre und durch den einsetzenden Regen ins Erdreich. Zu der Zeit vergnügen sich eine Gruppe Punker auf dem Friedhof, die entsetzt mitansehen, wie sich die Toten aus den Gräbern graben und die wollen nur eines: Gehirn!

Die Return of the Living Dead-Reihe vereint Comedy mit blutrünstigem FSK-18 Horror. Die herausragenden Spezialeffekte lassen auch nach 39 Jahren das Splatter-Fan-Herz höher schlagen. In der Blu-ray Fassungen mit verbessertem Bild und Ton kommt das 80er-Jahre Zombiegemetzel noch besser zur Geltung.

