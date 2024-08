Nur noch 2 Wochen bei Netflix: Sci-Fi-Trilogie, die den Hauptdarsteller zu einem der größten Superstars des Planeten machte

Die ersten drei Men in Black-Filme mit Will Smith als Agent einer Geheimorganisation, die um Aliens Bescheid weiß, verschwinden in nur zwei Wochen aus dem Netflix-Angebot.

"We are the Men in Black, the galaxy defenders", heißt es unter anderem im Titelsong zur Sci-Fi-Komödie Men in Black, der einem schon fast alles über die gut angezogene Geheimorganisation verrät, was man wissen muss. Wer aber nicht nur einen oberflächlichen Schimmer von den Machenschaften der Männer in Schwarz haben will, kann bei Netflix tief in die Materie eintauchen.

Zumindest noch für zwei Wochen, denn dann verschwinden der Originalfilm sowie Men In Black 2 und Men in Black 3 aus dem Angebot des Streaming-Dienstes.

Nicht verpassen, Sci-Fi-Fans: Men in Black-Trilogie nur noch kurze Zeit auf Netflix

In Men in Black von Regisseur Barry Sonnenfeld heuert der abgebrühte Agent K (Tommy Lee Jones) einen gewieften NYPD-Cop (Will Smith) als Agent J an und macht ihn zu seinem neuen Partner bei einer Geheimorganisation, die sich mit außerirdischen Bedrohungen auseinandersetzt. Mit allerlei futuristischen Gadgets und jeder Menge Style machen sie sich daran, einen insektoiden Alien-Terroristen dingfest zu machen, ehe der sein Ziel erreicht, eine unglaubliche Energiequelle an sich zu reißen.

Sony Pictures Men in Black

Der voller amüsanter Alienkreaturen steckende Film zementierte Smith, den man aus Der Prinz von Bel-Air und Bad Boys kannte, als Hollywood-Superstar, und pushte darüber hinaus seine Rap-Karriere. Denn die zum Film gehörende Single war einer der größten Hits des Jahres 1997 und ist aus dem Sound der 90er kaum wegzudenken.

Men in Black: Die Sequels zum Sci-Fi-Hit

In Men in Black 2 holt Agent J seinen grantigen Ex-Partner aus dem wohlverdienten Ruhestand zurück, den er dank des Erinnerungen löschenden Blitzdings-Apparats ohne Arbeits-Flashbacks genießen konnte. Der Grund: Ein pflanzlicher Formwandler (in Gestalt von Lara Flynn Boyle) sucht nach dem Licht von Zartha – erneut ein mächtiges Artefakt, das eine Verbindung zu einem alten Fall und Pizzaria-Mitarbeiterin Laura (Rosario Dawson) zu haben scheint.

Wie viele Sequels der 90er und 2000er, hielt sich die Fortsetzung fast eins zu eins an die Formel des Erfolgsfilms, machte dabei aber kaum etwas besser, so dass Teil 3 einige Jahre auf sich warten ließ.

Sony Pictures Men in Black 2

Erst 2012 kam Men in Black 3 heraus, in dem der Alien-Insasse Boris die Bestie (Jemaine Clement) aus dem Hochsicherheitsgefängnis ausbricht, um Rache an Agent K zu nehmen. Das tut er auch erfolgreich, allerdings in der Vergangenheit der 1960er Jahre, in die auch Agent J zurückreist, um den jungen K (Josh Brolin) zu retten.

Im Jahr 2019 erschien dann noch Men in Black: International, diesmal unter dem Regie-Kommando von F. Gary Gray und mit einem komplett ausgetauschten Cast, der von Chris Hemsworth und Tessa Thompson angeführt wurde.

Wie lange sind die Men in Black-Filme noch bei Netflix streambar?

Men in Black 1 bis 3 verbleiben bis zum 10. September 2024 bei Netflix im Angebot, ehe sie verschwinden. Ihr findet die Filme aber auch bei Sky Go und WOW in der Flatrate.

Apropos Sci-Fi-Filme bei Netflix ...

Podcast zum Ende einer Netflix-Ära: Filme wie Rebel Moon wird es nie wieder geben

Netflix steht vor der Wende. Filme wie The Irishman oder Rebel Moon sind Schnee von gestern, familienfreundliche Unterhaltung ist in, gleichzeitig soll die Filmqualität verbessert werden. Das versprechen zumindest manche Prognosen. Was ist dran?

Was ist in den letzten fünf Jahren bei Netflix falsch gelaufen? Warum gehören Filme wie Rebel Moon zum alten Eisen? Und wie sieht die Zukunft aus? Diese und weitere Überlegungen stellen Jenny und Jan Felix in ihrer Diskussion über das Ende einer Netflix-Ära an.