Nur noch 3 Tage bei Netflix: Legendäre deutsche Thriller-Reihe mit einer der verstörendsten Horror-Szenen aller Zeiten

Horror-Fans sollten noch schnell einen Blick ins Netflix-Programm wagen und sich zwei der besten deutschen Genre-Filme nicht entgehen lassen. Achtung, nichts für schwache Nerven!

Wenn ihr euch bei den Temperaturen mit einem Grusel-Schocker abkühlen wollt, der euch das Blut in den Adern gefrieren lässt, findet ihr im Netflix-Programm noch für wenige Tage Abhilfe. Im Abo des Streamers gibt es mit Anatomie und Anatomie 2 eine absolut legendäre deutsche Horror-Reihe zu sehen, die sogar eine der verstörendsten Szenen aller Zeiten beinhaltet.

Medizin-Thriller Anatomie ist deutscher Horror-Kult mit Franka Potente

Anatomie dreht sich um die Medizinstudentin Paula (Franka Potente), die an einem exklusiven Anatomie-Kurs des renommierten Professors Grombek (Traugott Buhre) in Heidelberg zugelassen wird. Doch bereits am ersten Tag bemerkt sie, das hier etwas ganz und gar nicht stimmt: Die Leiche auf ihrem Seziertisch ist niemand anderes als der junge Mann, dem sie noch kurz vorher das Leben gerettet hat. Und in seinem Blut findet sie eine Substanz, die eigentlich nur für das Präparieren von Tieren genutzt wird.

Constantin Franka Potente in Anatomie

Nachforschungen bringen sie schließlich hinters Licht einer geheimen Organisation, die die Forschung dazu missbraucht, jegliche Grundsätze über den Haufen zu werfen und auch vor Mord nicht Halt macht.

Anatomie hat eine der verstörendsten Szenen der Filmgeschichte

In unserem Ranking der verstörendsten Horror-Szenen der Filmgeschichte schaffte es Anatomie auf Platz 13 ‒ und das nicht ohne Grund. Die Szene, in der ein Mann auf dem Seziertisch erwacht, während ihm sämtliche Organe entnommen werden, entmenschlicht die Figur auf grauenhafte Art und Weise, die noch lange im Gedächtnis bleibt. Ein Grund mehr, noch schnell bei Netflix reinzuschauen und diesen deutschen Horror-Klassiker aus dem Jahr 2000 anzuschauen.

Regisseur Stefan Ruzowitzky, der auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet, legte 2003 mit Anatomie 2 eine Fortsetzung nach, in der neue Figuren im Zentrum der Handlung stehen. Beide Filme sind noch bis zum 30. Juni 2024 bei Netflix im Streaming-Abo verfügbar. Alternativ könnt ihr die beiden Horror-Schocker bei den üblichen VoD-Plattformen wie Amazon, MagentaTV, Sky oder Maxdome kaufen oder leihen.