Nur wenige Monate nach Kinostart im Stream: Action-Spektakel mit Jason Momoa, das den größten Streit in Hollywood beigelegt hat

Aktuell bringt Fast & Furious 10 die Kinos zum Beben. Schon bald erscheint das Action-Spektakel mit Vin Diesel und Jason Momoa als Stream. Hier findet ihr alle Infos zum Heimkinostart.

Mitte Mai startete mit Fast & Furious 10 einer der größten Action-Blockbuster des Jahres in den Kinos. Einmal mehr rasen Vin Diesel und Co. rund um den Globus, um die Welt und vor allem die Familie zu retten. Als Widersacher tritt Aquaman-Star Jason Momoa in Erscheinung. Er spielt den ultimativen Endgegner von Dom Toretto.



Um Momoas unberechenbaren Fiesling in die Schranken zu weisen, erhält Diesel am Ende des Films Unterstützung von einem alten Bekannten: Dwayne Johnson kehrt pünktlich zum bevorstehenden Finale zur Fast & Furious-Reihe zurück und beendet damit seinem siebenjährigen (!) Streit mit Vin Diesel – Filmgeschichte vor unseren Augen!

Wann erscheint Fast & Furious 10 im Stream?

Doch wann werden wir dieses Stück Filmgeschichte auch zu Hause schauen können? In einer Pressemitteilung hat Universal den Heimkinostart von Fast & Furious 10 verraten. Bereits am 20. Juli 2023 erscheint die Fortsetzung mit diversen Kauf- und Leihoptionen im Stream bei den üblichen SVOD-Diensten wie Amazon und Apple.

Wann erscheint Fast & Furious 10 auf Blu-ray, DVD und 4K?

Auf Blu-ray, DVD und 4K-Disc gibt es den Film einen Monat später: Ab dem 24. August 2023 könnt ihr euch Fast & Furious 10 ins Regal stellen und eure Sammlung komplettieren. Ob eine große Box mit allen Filmen der Action-Saga erscheint, steht noch nicht fest. Bei den vorherigen Filmen war es aber stets der Fall. Laut Amazon wird es auf alle Fälle eine Steelbook-Edition von Fast & Furious 10 geben.

Wie geht es nach Fast & Furious 10 mit Teil 11 weiter?

Diesel und Co. arbeiten bereits fleißig am nächsten Teil. Mit Fast & Furious 11 soll die Hauptreihe am 4. April 2025 ihren Abschluss im Kino finden. Darüber hinaus wurde ein weiteres Spin-off mit Johnson in der Hauptrolle angekündigt. Es handelt sich allerdings nicht um Hobbs and Shaw 2. Stattdessen wurde der Film als Brückenfilm zwischen Fast 10 und 11 umschrieben, sozusagen ein Fast & Furious 10,5.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.