Offiziell: Disney+ führt günstigeres Werbe-Abo in Deutschland ein und so viel kostet es

Werbung bei Disney? Das wird schon bald Realität. Der Streaming-Dienst für Marvel und Star Wars erhöht seine Preise. Alternativ bietet er ein neues Werbe-Modell an.

Erst Netflix und bald auch Disney+: Die großen Streaming-Dienste setzen vermehrt auf Werbe-Modelle. Wie Disney am Donnerstag in einer offiziellen Pressemitteilung verkündete, führt das Unternehmen noch dieses Jahr in Deutschland ein günstigeres Abo ein, in dem Filme und Serien von Werbe-Spots unterbrochen werden. Zudem wird das bisherige Disney+-Angebot teurer.

Aber wann startet das Abo? Wie viel kostet es? Und wie viel Werbung werdet ihr sehen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen in diesem Artikel.

Wie viel kostet das Werbe-Abo von Disney+ und wann startet es?

Das Disney-Abo mit Werbung wird 5.99 Euro pro Monat kosten. In Deutschland könnt ihr es ab dem 1. November 2023 buchen. Es beinhaltet zwei gleichzeitige Streams und Bildqualität in maximal Full HD.

Das Werbe-Abo von Disney+ ist etwas teurer als das Gegenstück von Netflix, das 4.99 Euro pro Monat kostet. Amazons werbeunterstützte Plattform Freevee ist komplett umsonst, allerdings mit einem deutlich abgespeckten Angebot.

Wie viel Werbung sehe ich im Werbe-Abo von Netflix?

In den USA ist das Werbe-Abo von Disney+ bereits seit Dezember 2022 aktiv. Dort sehen Nutzerinnen und Nutzer Berichten zufolge vier Minuten Werbung pro Stunde. Die Werbe-Spots sind 15 oder 30 Sekunden lang. Pro Serienfolge müsst ihr euch demnach auf acht bis zwölf Spots einstellen. (Hier kommt ihr zum Disney+-Abo *)

Das sind die neuen Abo-Stufen für Disney+ in Deutschland in der Übersicht

Premium-Abo:

Preis: 11.99 Euro pro Monat

Bildqualität: bis zu 4K UHD & HDR

Gleichzeitige Streams: 4

Der Preis für ein Jahr liegt bei 119.90 Euro

Standard-Abo:

Preis: 8.99 Euro pro Monat

Bildqualität: bis zu Full HD 1080p

Gleichzeitige Streams: 2

Der Preis für ein Jahr liegt bei 89.90 Euro

Werbe-Abo

Preis: 5.99 Euro pro Monat

Bildqualität: bis zu Full HD 1080p

Gleichzeitige Streams: 2

