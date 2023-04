Offiziell: Neuer Star Wars-Film bringt Daisy Ridley als Rey zurück

Die Star Wars-Saga hat doch eine Zukunft im Kino. Die Sequel-Triloge wird mit Daisy Ridleys Rey in einem neuen Film fortgesetzt. Zwei weitere Star Wars-Projekte wurden angekündigt.

Bei der Star Wars Celebration in London wurde ein neuer Star Wars-Film mit Daisy Ridley als Rey verkündet, wie unter anderem die Branchen-Seite Variety berichtet. Die Hauptfigur der Sequel-Triliogie soll in dem Projekt den Jedi-Orden wieder aufbauen.

Was über den neuen Star Wars-Film mit Daisy Ridley bekannt ist

Der Film wird nach Star Wars 9 spielen

Es soll einen Zeitsprung von 15 Jahren geben

Regie führt Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel)

Das Drehbuch verfasst Steven Knight (Peaky Blinders)

Ein Startdatum ist noch nicht bekannt

Die offizielle Bekanntgabe des Projektes ist eine Befreiung für Lucasfilm und Disney. Seit dem Start von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers vor mehr als 3 Jahren lahmt das Star Wars-Franchise – zumindest im Kino. Mehrere Projekte wurden angekündigt und wieder abgesagt. Die Pläne für das Daisy Ridley-Projekt klingen nun konkreter als alles zuvor.



Zwei weitere Star Wars-Projekte sind in Planung

Insgesamt wurden 3 Star Wars-Filme bei der Celebration verkündet, die alle unterschiedliche Zeitstränge, Figuren und Orte erforschen sollen.

Star Wars-Film 1 : Es geht um Rey und den Jedi-Orden, 15 Jahre nach Star Wars 9

: Es geht um Rey und den Jedi-Orden, 15 Jahre nach Star Wars 9 Star Wars-Film 2 : James Mangold (Logan) führt Regie bei einem Film, der die Geschichte des oder der ersten Jedi erzählt, die zum ersten Mal in Berührung mit der Macht kam

: James Mangold (Logan) führt Regie bei einem Film, der die Geschichte des oder der ersten Jedi erzählt, die zum ersten Mal in Berührung mit der Macht kam Star Wars-Film 3: Veteran Dave Filoni wird einen Film drehen, der während der New Republic-Ära spielt

Für keinen der drei Filme wurde bislang ein Startdatum verkündet.

