Offizielle Laufzeit von Deadpool & Wolverine enthüllt – für so einen Marvel-Bombast überraschend kurz

Im Juli startet der nächste Deadpool-Film im Kino. Jetzt wurde die Laufzeit enthüllt, die Teil 1 und 2 übertrifft. Trotzdem fällt der Marvel-Blockbuster nicht allzu überlang aus.

Deadpool-Fans müssen sich nur noch bis Juli gedulden, dann startet endlich das Multiversums-Spektakel Deadpool & Wolverine bei uns in den Kinos. Der offizielle Ticketvorverkauf hat jetzt begonnen und mehrere US-Kinoseiten haben dazu auch eine Laufzeit für den Blockbuster enthüllt. Der Film wird der bisher längste der Deadpool-Reihe, aber trotzdem kürzer als erwartet.

Deadpool & Wolverine hat eine Laufzeit von knapp über 2 Stunden

Laut Comic Book ist der nächste Deadpool-Film 127 Minuten lang. Diese Zahl wird unter anderem von der amerikanischen Kinokette AMC aufgeführt. Im Vergleich zu Deadpool (109 Minuten) und Deadpool 2 (118 Minuten) ist Teil 3 also der bisher längste.

Da der Film von Regisseur Shawn Levy mit vielen Superhelden-Cameos aufwarten soll und sich ins Multiversum stürzt, hätte die Laufzeit aber noch exzessiver ausfallen können. Unter 2,5 Stunden Länge für Deadpool & Wolverine ist also fast schon wieder eine überraschend kompakte Laufzeit.

Deadpool & Wolverine - Trailer (Deutsch) HD

Wann startet Deadpool & Wolverine im Kino?

Bei uns läuft der nächste Film mit dem anarchischen Antihelden ab dem 24. Juli 2024 auf der großen Leinwand. In der Handlung von Deadpool & Wolverine wird der Protagonist an seinem Geburtstag von der Time Variance Authority (TVA) entführt und in eine Reihe chaotischer Ereignisse verwickelt. Dabei muss er sich mit einem alternativen Wolverine zusammenschließen, der wie gewohnt von Hugh Jackman gespielt wird.

