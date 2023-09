"Oh Gott, was habe ich getan?": Charlize Theron verwandelte sich für Rolle so stark, dass selbst Nicole Kidman sie nicht wieder erkannte und das führte beinahe zum Streit

Für ihre Rolle der realen Fox News-Moderatorin Megyn Kelly war Charlize Theron in Bombshell kaum wiederzuerkennen. Das führte am Set zu einer skurrilen Situation mit ihrem Co-Star Nicole Kidman.

In dem Drama Bombshell von 2019 wird die wahre Geschichte rund um eine Gruppe Frauen erzählt, die den toxischen Fox News-Chef Roger Ailes nach mehrfachen sexuellen Belästigungen zur Verantwortung ziehen wollen. Mit dabei ist auch Charlize Theron in der Rolle der realen Fox News-Moderatorin Megyn Kelly und Nicole Kidman als Moderatorin Gretchen Carlson.

Am Set ist Theron durch starkes Make-up so sehr hinter ihrer Figur verschwunden, dass es zu einem skurrilen Moment zwischen ihr und Kidman kam.

Nicole Kidman hat Charlize Theron am Bombshell-Set nicht erkannt

Im Interview mit Entertainment Tonight hat Theron über einen Bombshell-Vorfall gesprochen, bei dem sie von Kidman nicht erkannt wurde und Angst hatte, dass ihr Co-Star sauer auf sie gewesen ist:

Irgendwann ging sie an mir vorbei und ich dachte, sie wäre sauer auf mich. Ich dachte: 'Oh Gott! Was habe ich getan? Habe ich etwas in ihrem Wohnwagen vermasselt? Habe ich nicht nett Hallo gesagt?'

Im Gespräch klärte sich die unangenehme Situation dann aber schnell auf:

Sie kam einfach auf mich zu und sagte 'Charlize?' und dann sagte ich: 'Ja, bist du sauer auf mich?‘' Sie sagte: 'Nein, ich wusste einfach nicht, dass du das bist!'

Wild Bunch Charlize Theron, Nicole Kidman und Margot Robbie in Bombshell

Gibt es Bombshell als Stream?

Wenn ihr den Film rund um den Fox News-Skandal noch nicht gesehen habt, könnt ihr Bombshell zurzeit zum Beispiel bei Amazon leihen .*

