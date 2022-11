Ohne Henry Cavill: Trailer zu Netflix' neuer The Witcher-Serie entfesselt Action-Göttin und brutale Schlachten

Vor der 3. Staffel The Witcher kommt dieses Jahr noch die Spin-off-Serie zu Netflix. Ein neuer Trailer liefert jetzt nochmal einen guten Eindruck von The Witcher: Blood Origin mit Michelle Yeoh.

Fans von The Witcher müssen sich nicht nur bis nächstes Jahr auf Staffel 3 gedulden. Ab Staffel 4 müssen sie auch noch ohne Henry Cavill in der Hauptrolle als Geralt auskommen. Dafür veröffentlicht Netflix vor Ende des Jahres ein Spin-off namens The Witcher: Blood Origin.

In dem Ableger geht es um die Abenteuer des allerersten Hexers. Mit dabei ist auch Action-Star Michelle Yeoh. Einen frischen Eindruck von The Witcher: Blood Origin bekommt ihr mit dem neuen Trailer.

Schaut hier den neuen Trailer zu The Witcher: Blood Origin:

The Witcher Blood Origin - Teaser Trailer 2 (Deutsch) HD

Neue The Witcher-Serie spielt 1200 Jahre vor Geralts Geschichte

Im Spin-off der Netflix-Serie prallen Elfen, Menschen und Monster 1200 Jahre vor der Handlung der Hauptserie aufeinander. Das führt dazu, dass die Menschen das Reich der Elfen erobern und deren Kultur blutig zerstören.

Wie der neue Trailer zu The Witcher: Blood Origin zeigt, wird der Ableger auf ähnliche Bilder und brutale Schlachtsequenzen wie die Hauptserie setzen. Neben Yeoh als Schwertelfe Scian sind in der Serie unter anderem Krieger Fjall (Laurence O'Fuarain), Prinzessin Merwyn (Mirren Mack) und Elfen-Kollegin Eile (Sophia Brown) dabei.

The Witcher: Blood Origin startet am 25. Dezember 2022 bei Netflix und wird 4 Episoden umfassen.



Die 20 besten Serienstarts im November: 1899, Wednesday und Teletubby-Horror

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im November bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Fantasy-Highlights wie Wednesday und Willow sowie 1899, die mit Spannung erwartete neue Rätsel-Serie des Dark-Teams.

