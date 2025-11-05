One Piece macht Traum-Casting wahr: War diese Besetzung seit über einem Jahr schon heimlich geplant?

Die 2. Staffel der One Piece-Realserie von Netflix kommt mit Volldampf auf uns zugeschippert, da erreicht uns schon der nächste Casting-Coup für Season 3. Fans werden ausflippen.

Die 2. Staffel der Netflix-Adaption One Piece ist noch Monate entfernt und bereits voller neuer Charaktere. Trotzdem erreichen uns jetzt schon Neuigkeiten zum Cast späterer Seasons. Erst diese Woche wurde Bon Clay für Staffel 3 enthüllt und jetzt ist ein weiterer Fanliebling an der Reihe: Luffys (in der deutschen Version: Ruffys) älterer Ziehbruder Portgas D. Ace (in Deutschland: Puma D. Ace) wurde besetzt und zwar genau so, wie manche Fans es sich seit über einem Jahr wünschen.

Engagiert wurde für die wichtige Figur eine Person, die sowohl dem Streaming-Dienst als auch Luffy-Darsteller Iñaki Godoy bestens bekannt ist ...

One Piece-Casting: Cobra Kai-Star Xolo Maridueña spielt Luffys Bruder ab Staffel 3

Schauspieler Xolo Maridueña, den man als Karateschüler Miguel aus der Netflix-Serie Cobra Kai oder dem gefloppten Superheldenfilm Blue Beetle kennt, schlüpft in die Rolle des One Piece-Piraten mit besonderer Verbindung zu Luffy, wie Netflix jetzt offiziell bestätigte. Allerdings bekommen wir ihn erst zu Beginn von Staffel 3 zu Gesicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bekannt sind sich Godoy und Maridueña, die jetzt zu Piratenbrüdern werden, bereits aus dem letzten Jahr. Da veranstaltete Netflix im Rahmen seiner Geeked Week ein kleines Crossover zwischen Cobra Kai und One Piece, bei dem der Luffy-Darsteller ein wenig Karate lernen durfte. Damals kommentierten Fans schon, wie Traumhaft das Casting Maridueñas als Portgas D. Ace wäre – und tatsächlich nennt Godoy seinen Kollegen an einer Stelle im Video sogar "Bruder". War das alles von langer Hand her geplant? Und wurde es wirklich über ein Jahr erfolgreich unter Verschluss gehalten?

Ace lässt sich erstmals im Drum Island Arc von Eiichiro Odas Manga-Vorlage One Piece blicken, genauer gesagt in Kapitel 154. Er ist drei Jahre älter als Luffy und besitzt durch den Verzehr einer Teufelsfrucht die Fähigkeit, Flammen zu erzeugen und zu kontrollieren. Obwohl sie keine leiblichen Brüder sind, fühlen sich die beiden jungen Männer zutiefst verbunden und schworen sogar einen Bluteid, immer füreinander da zu sein.

Wann kommt endlich One Piece-Nachschub zu Netflix?

One Piece Staffel 2 hat bereits einen Starttermin und kommt konkret am 10. März 2026 mit neuen Folgen beim Streaming-Dienst raus. Season 3 ist längst mitbestellt und darf vermutlich irgendwann 2027 erwartet werden.

