One Piece ist nur der Anfang: 18 legendäre Animes deiner Kindheit sind bei Netflix, Amazon & Co., aber die 2 wichtigsten fehlen

Nach Netflix’ One Piece-Verfilmung holen zahlreiche Fans den Anime nach. Doch es gibt noch viel mehr Animes zu entdecken, die in deiner Kindheit und Jugend bei RTL II rauf und runter liefen. Mondstein, flieg und sieg!

Der Anime-Nachmittag von RTL II hat in den 90ern und 00er Jahren eine ganze Generation geprägt, die auch heute noch die Intros von Pokémon, Kickers und Mila Superstar auswendig kann. In unserer neuen Podcast-Folge tauche ich mit dem Anime-Experten und erfolgreichen YouTuber Raafey in unsere Kindheit und Jugend vor dem Fernseher ab.

Wir kramen frühkindliche Anime-Erinnerungen hervor. Was als Kleinkind mit Heidi und Wickie im ZDF begann, wurde im Grundschulalter schnell zu einer großen Liebe für Sailor-Kriegerinnen, Son Goku und natürlich Raffys Suche nach dem One Piece bei RTL II.

Die besten Animes der 90er und 00er Jahre bei RTL II: Wir haben statt Vokabeln Pokémon auswendig gelernt

Neben unseren Kindheits-Animes erklären wir im Podcast auch, wie Animes in Deutschland so groß geworden sind und welche neuen Anime-Serien ihr schauen müsst:

00:03:20 – Unsere ersten Lieblings-Animes der 90er und 00er Jahre

– Unsere ersten Lieblings-Animes der 90er und 00er Jahre 00:18:55 – Wie der RTL II-Anime-Nachmittag eine ganze Generation prägte

– Wie der RTL II-Anime-Nachmittag eine ganze Generation prägte 00:44:43 – Die besten Animes und wo ihr sie streamen könnt

Zu unserer Freude können wir neben One Piece mehr als ein Dutzend unserer Kindheits-Animes heute in der Flatrate eines Streaming-Dienstes schauen, aber die zwei wichtigsten fehlen.

18 Animes, die auf RTL II liefen, kannst du heute bei Netflix, Amazon & Co. streamen – aber Sailor Moon und Dragon Ball fehlen

Während Raafeys erste große Anime-Liebe Dragon Ball war, gab es für Andrea nur Sailor Moon. Ausgerechnet diese beiden legendären Serien gibt es in Deutschland derzeit nirgends zu streamen.

Damit ihr den Überblick behaltet, haben wir eure liebsten Animes aus eurer Kindheit und Jugend aufgelistet und wo ihr sie heute streamen könnt. Sie sind chronologisch geordnet nach dem deutschen Startdatum bei RTL II.

