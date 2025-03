Oscar 2025: Adrien Brody gewinnt den Preis als Bester Hauptdarsteller für Der Brutalist

Heute Nacht wurden die Oscars verliehen und der Preis für den Besten Hauptdarsteller geht an Adrien Brody und seine Leistung im 215-Minuten-Epos Der Brutalist

Adrien Brody hat den Oscar für den Besten Hauptdarsteller für Der Brutalist gewonnen. Übergeben wurde ihm der Preis vom letztjährigen Sieger Cillian Murphy aus Oppenheimer. Es ist Brodys zweiter Academy Award, nachdem er bereits für Der Pianist (2002) mit dem Preis ausgezeichnet wurde.

Nominiert für den Oscar für den Besten Hauptdarsteller waren:

Darum geht es in Der Brutalist mit Oscar-Preisträger Adrien Brody

László Tóth (Adrien Brody) ist ein ungarisch-jüdischer Architekt, der den Holocaust in Europa überlebt und daraufhin nach Amerika auswandert. Mit seiner Frau Erzsébet (Felicity Jones) erlebt er nach 1947 die Geburt der modernen Vereinigten Staaten mit. In Philadelphia finden seine Entwürfe zur modernen Architektur des Brutalismus allerdings keine Anwendung und er muss sich Armut und Demütigungen ertragen.

Erst der geheimnisvolle und charmante Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce) scheint der Familie Tóth endlich den Amerikanischen Traum auf einem Silbertablett zu servieren: Als wohlhabender Kunde gibt er bei László ein Monument in Auftrag, das die neue amerikanische Landschaft formen soll. Doch das ambitionierte Projekt entpuppt sich als größte Herausforderung seines Lebens.

Schaut euch den Trailer für Der Brutalist an:

Der Brutalist - Trailer (Deutsch) HD

Die 97. Verleihung der Academy Awards wurde in der Nacht vom 2. auf den 3. März bei ProSieben ausgestrahlt. Der Comedian Conan O'Brien führte durch den Abend im Dolby Theatre in Los Angeles.

Hinter den Oscars steht die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS). Rund 9.900 Mitglieder der Academy sind wahlberechtigt und stimmen über die Vergabe der Preise ab. Die Wählerschaft setzt sich aus 19 Bereichen zusammen, welche die Gewerke der Filmindustrie repräsentieren, also etwa Schauspiel, Regie, Schnitt usw.