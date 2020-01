Oscar-Stiefkinder: Die Kurzfilme 2020 wollen von euch entdeckt werden

Die oscarnominierten Kurzfilme, die häufig viel zu wenig Beachtung finden, haben es insbesonderen bei den Oscars 2020 nicht verdient, übersehen zu werden.

Gehört ihr auch zu den Oscarguckern, die vor der Verleihung (dieses Jahr also vor dem 9. Februar 2020) versuchen, so viele nominierte Filme wie möglich zu schauen? Ich definitiv!

Wenn die Zeit knapp wird, sind es bei mir aber häufig die als "unwichtiger" wahrgenommenen Kategorien, die beim Sichtungsmarathon unter den Tisch fallen. Dazu gehören leider auch die Oscar-Kurzfilme.

Doch diese stiefmütterliche Behandlung haben die Kurzfilme nicht verdient, vor allem nicht dieses Jahr. In Deutschland an all die US-amerikanischen und internationalen Nominierten heranzukommen, ist natürlich häufig schwierig oder sogar unmöglich.

Der kleine Oscar-Kurzfilm als große Chance

Doch 2020 werden die Oscar Nominated Short Films der Kategorien Animation und Live Action sogar in einige deutsche Kinos gebracht. Und das ist eine Chance, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Für viele Filmemacher ist die Ehrung mit einer Oscar-Nominierung oder sogar einem Gewinn definitiv ein Karriere-Sprungbrett. Abseits der Branchenkenner redet in Deutschland in der Oscar-Saison aber kaum jemand über die in dieser Kategorie Geehrten. Das will ich an dieser Stelle zumindest ein Stück weit ändern.



Hier lassen sich nämlich echte Perlen entdecken und sogar die Wege mancher heute bekannter Filmemacher nachvollziehen: Der tolle Kurzfilm Skin, der letztes Jahr gewann, wurde für Guy Nattiv noch im selben Jahr zum Langspielfilm-Anstoß Skin. 2005 wurde Taika Waititis zweiter Kurzfilm Two Cars, One Night nominiert - 15 Jahre später ist sein Film Jojo Rabbit ein Anwärter für den begehrten Hauptpreis.

Doch auch ohne berühmte Namen dürfte es so manchen Zuschauer verblüffen, wie viele große Emotionen in einen so kurzen Film passen. Der 12-minütige Stutterer berührte mich 2016 zum Beispiel wie kaum ein Kurzfilm zuvor. Das ist kein Einzelfall: Auch die diesjährigen Oscar-Kurzfilme halten wieder einige Überraschungen bereit.

Oscar-Kurzfilme 2020: Von Geschwistern, Familie und der Suche nach einer Verbindung

Beim Lesen der oscarnominierten Kurzfilmtitel und dem anschließenden Anschauen dieser Werke könnte fast der Eindruck entstehen, dass hier jemand ein Programm mit dem Schwerpunkt auf Familie (und zu großen Teilen auf Geschwistern) zusammengestellt hat:

In Nefta Football Club fahren zwei Brüder auf einem Motorroller durch die karge Landschaft. Brotherhood lässt einen Bruder/Sohn heimkehren. Sowohl Daughter als auch Hair Love sinnen als Eltern-Kind-Beziehung über die Krankheit eines Familienmitglieds nach. Memorable und The Neighbors' Window stellen ein Ehepaar in den Mittelpunkt. Saria und Kitbull erweitern den Familienbegriff teils dramatisch auf Freundschaften, die aus fehlendem Familienrückhalt entstehen.

Gleich zwei Filme tragen zudem die Schwester im Titel, doch weder der belgische A sister, in dem eine Frau mit ihrer Schwester telefoniert, noch der animierte chinesische Sister, behandeln die Geschwister-Thematik dabei auf klassische Weise. Stattdessen findet fast überall eine augenöffnende Grenzüberschreitung des Familiären statt.

Die verschobene Perspektive: Lasst euch von den Oscar-Kurzfilmen überraschen

Viele der Oscar-Kurzfilme 2020 ließen mich mit ihren Familiengeschichten und ihrer Suche nach einer Verbindung am Ende nämlich an einem gänzlich anderen (emotionalen, aber auch erzählerischen) Punkt zurück, als noch zu Beginn. Keiner der Filme ist länger als eine halbe Stunde und doch gelingt vielen in dieser kurzen Zeit eine Unterwanderung des Vorhergesehenen.

Wenn ein Wissensstand durch eine Perspektiv-Verschiebung umgekrempelt wird (wie im Mini-Thriller A sister) oder die Geschichte mittendrin eine völlig neue Richtung einnimmt, kann das als hakenschlagende Wendung sowohl traurig (wie in Sister) als auch lustig (wie in Nefta Football Club) zugehen, lässt mich am Ende aber stets staunend zurück.

Dieses Ausbrechen aus dem Bekannten setzt sich auch in der Filmtechnik fort: Auffällig bei den Animationsfilmen ist nämlich, dass unter den Nominierten keiner im (bei den meisten US-Kinofilmen mittlerweile üblichen) Computeranimationsstil entstanden ist. Stattdessen setzen die Künstler auf (gefilzte, Pappmaché-, Lehm-)Stop-Motion und einen klassischeren Zeichenstil.

Die Oscar-Kurzfilme 2020: Das Programm im Überblick

Zum Abschluss findet ihr hier das Programm der Oscar-Kurzfilme (in der in den deutschen Kinos gezeigten Reihenfolge) noch einmal als Übersicht, wenn ihr euch genauer über die Handlungen der einzelnen Filme informieren wollt:



Nominiert als Best Live Action Short Film:

Nominiert als Best Animated Short Film:

Um das Programm der Animationsfilme über 50 Minuten hinauszuführen, werden hier zudem vier weitere Oscar-Einreichungen 2020 gezeigt, von denen eine (Hors piste) es auch auf die Shortlist schaffte:

Ob die oscarnominierten Live-Action-Kurzfilme (Laufzeit: 104 Minuten) und die oscarnominierten animierten Kurzfilme (Laufzeit: 84 Minuten) dabei als Gesamt-Paket oder in zwei getrennten Blöcken gezeigt werden, ist laut DCM jedem Kino selbst überlassen. Sie werden dabei im Original mit Untertiteln gezeigt. Die teilnehmenden Kinos sind deutschlandweit folgende:

Ich persönlich kann diese besondere Oscar-Erfahrung nur jedem ans Herz legen, denn "unwichtig" ist ganz gewiss keines dieser Stiefkinder, die nur darauf warten, euch zu überraschen und zu berühren.



Gehören die Oscar-Kurzfilme 2020 bei euch zur Vorbereitung auf die Verleihung?