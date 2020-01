Die Oscar-Filme bei Netflix und im Kino: Hier könnt ihr die Nominierten sehen

Wir geben euch für die Oscars 2020 den genauen Überblick, wo ihr alle oscarnominierten Filme in Deutschland sehen könnt, um am 9. Februar bestens vorbereitet zu sein.

Schon sehr bald, nämlich in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar 2020, werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Wer bei den Oscars 2020 gewinnen sollte, können wir schon jetzt argumentieren. Wer gewinnen wird, wissen wir allerdings erst dann, wenn die Zeremonie der Academy Awards zum 92. Mal über die Bühne gegangen ist.

Die oscarnomininierten Filme und Schauspieler 2020 machen es dem deutschen Zuschauer dieses Jahre relativ einfach, viele der auf einen Hauptpreis schielenden Anwärter zu sehen. Wir geben euch hier den Überblick, welche Oscar-Kandidaten ihr wo in Deutschland sehen könnt.

Wo und wann kann ich Joker sehen?

Joker feierte seinen deutschen Kinostart am 10. Oktober 2019. Wer Joaquin Phoenix' Darstellung in der Ursprungsgeschichte des Batman-Bösewichts letztes Jahr noch nicht im Kino gesehen hat, kann mit etwas Glück noch ein Lichtspielhaus finden, das den Oscar-Rekordbrecher zeigt. Ansonsten bleibt einem wohl aber nichts anderes übrig, als bis zu Jokers Blu-ray- und DVD-Start am 12. März 2020 zu warten.

Joker ist 11-fach oscarnominiert für: Bester Film, Beste Regie (Todd Phillips), Bester Hauptdarsteller (Joaquin Phoenix), Bestes adaptiertes Drehbuch, Beste Filmmusik, Bester Tonschnitt, Beste Tonmischung, Beste Kamera, Bestes Make-up, Beste Kostüme, Bester Schnitt

Wo und wann kann ich 1917 sehen?

1917 ist der Film, der sich zuletzt zum Favoriten als Bester Film aufschwang. Passenderweise wurde der deutsche Kinostart am 16. Januar 2020 genau in die drei Wochen vor der Oscarverleihung gelegt, sodass jeder die Möglichkeit hat, sich den bildgewaltigen One-Shot-Kriegsfilm auf der großen Leinwand anzusehen.

1917 ist 10-fach oscarnominiert für: Bester Film, Beste Regie (Sam Mendes), Bestes Drehbuch, Beste Musik, Bester Tonschnitt, Beste Tonmischung, Beste Ausstattung, Beste Kamera, Bestes Make-up, Beste Spezialeffekte

Wo und wann kann ich The Irishman sehen?

The Irishman lief zwar ab dem 14. November 2019 auch in einigen deutschen Kinos, wird aber wohl seit seinem VOD-Start am 27. November 2019 auch jeden Netflix-Zuschauer ein Begriff sein. Das bedeutet nicht nur, dass der Film jederzeit auf Netflix verfügbar ist, sondern auch, dass mit Martin Scorseses Gangster-Epos erstmals Netflix als Oscar-Hauptgewinner aus einer Verleihung hervorgehen könnte.

The Irishman ist 10-fach oscarnominiert für: Bester Film, Beste Regie (Martin Scorsese), Bester Nebendarsteller (Joe Pesci), Bester Nebendarsteller (Al Pacino), Bestes adaptiertes Drehbuch, Beste Ausstattung, Beste Kamera, Beste Kostüme, Bester Schnitt, Beste Spezialeffekte

Wo und wann kann ich Once Upon a Time in Hollywood sehen?

Once Upon a Time ... in Hollywood lief letzten Sommer bereits mit einem Kinostart am 15. August 2019. Kinospielzeiten sind zu diesem Zeitpunkt entsprechend rar gesät, dafür ist der Film nach einem Blu-ray- und DVD-Start am 19. Dezember 2019 aber überall käuflich verfügbar, um mit Schauspielern, Kultmitgliedern und Stuntmännern in ein Hollywood Ende der 1960er Jahre einzutauchen.

Once Upon a Time in Hollywood ist 10-fach oscarnominiert für: Bester Film, Bester Regisseur (Quentin Tarantino), Bester Hauptdarsteller (Leonardo DiCaprio), Bester Nebendarsteller (Brad Pitt), Bestes Drehbuch, Bester Tonschnitt, Beste Tonmischung, Beste Ausstattung, Beste Kamera, Beste Kostüme



Wo und wann kann ich Jojo Rabbit sehen?

Die Nazisatire Jojo Rabbit hat mit einem Kinostart am 23. Januar 2020 seiner Geschichte eines Jungen der Hitlerjugend, der sich mit imaginären Freunden mit Oberlippenbart sowie seinem falschen Bild der Juden auseinandersetzen muss, einen passend gewählten Deutschlandstart, um von vielen oscarhungrigen Zuschauer gesehen zu werden.



Jojo Rabbit ist 6-fach oscarnominiert für: Bester Film, Beste Nebendarstellerin (Scarlett Johansson), Bestes adaptiertes Drehbuch, Beste Ausstattung, Beste Kostüme, Bester Schnitt

Wo und wann kann ich Little Women sehen?

Little Women ist mit seinem Kinostart am 30. Januar 2020 fast knapp dran, wenn es darum geht, den Film vor der Oscarverleihung noch schnell zu schauen. Aber da Greta Gerwigs Romanadaption sowieso eine zeitlose Story erzählt, lässt sich ihr Werk natürlich ebenso gut nach der Oscarverleihung genießen.

Little Women ist 6-fach oscarnominiert für: Bester Film, Beste Hauptdarstellerin (Saoirse Ronan), Beste Nebendarstellerin (Florence Pugh), Bestes adaptiertes Drehbuch, Beste Filmmusik, Beste Kostüme

Wo und wann kann ich Marriage Story sehen?

Noah Baumbachs Marriage Story machte es wie The Irishman: Nach einem limitierten Kinostart am 21. November 2019 folgte der Netflix-Start am 06. Dezember 2019 und seitdem ist der sehenswerte Scheidungsritt durch die Hölle jederzeit bei dem Streaming-Dienst verfügbar.

Marriage Story ist 6-fach oscarnominiert für: Bester Film, Bester Hauptdarsteller (Adam Driver), Beste Hauptdarstellerin (Scarlett Johansson), Beste Nebendarstellerin (Laura Dern), Bestes Drehbuch, Beste Filmmusik

Wo und wann kann ich Parasite sehen?

Parasite ist ein Film, der als fremdsprachiger Film in der Hauptkategorie das Oscar-Rennen spannend macht. Der Kinobesuch des koreanischen Streifen über eine Familie, die langsam das Leben einer anderen (reichen) Familie infiltriert, ist nach dem Kinostart am 17. Oktober 2019 in Deutschland teilweise noch möglich. Auf den Blu-ray und DVD-Start am 27. Februar 2020 müssen wir hingegen noch etwas warten.

Parasite ist 6-fach oscarnominiert für: Bester Film, Beste Regie (Joon-ho Bong), Bestes Drehbuch, Bester fremdsprachiger Film, Beste Ausstattung, Bester Schnitt

Wo und wann kann ich Le Mans 66 sehen?

Le Mans 66 - Gegen jede Chance, oder Ford v Ferrari, wie der Film im Original heißt, raste mit einem Kinostart am 16. November 2020 samt Matt Damon und Christian Bale als Rennfahrer auf die deutschen Leinwände. Wer ihn dort verpasst hat, könnte es mittlerweile schwer haben, ihn noch in einem Kino zu finden, was wohl oder übel ein Warten auf den DVD-Start am 2. April 2020 bedeutet.



Le Mans 66 ist 4-fach oscarnominiert für: Bester Film, Bester Tonschnitt, Beste Tonmischung, Bester Schnitt

Wo und wann kann ich die Oscar-Kurzfilme sehen?

Die nominierten Kurzfilme 2020 der zwei Kategorien Live Action Shorts (Realspielfilm-Kurzfilm) und Animated Short Films (Animationskurzfilm) vor der Verleihung in die Finger bzw. vor die Augen zu bekommen, ist nicht immer die leichteste Aufgabe für den gut informierten Oscar-Gucker. Doch in einigen deutschen Kinos zeigt der Verleih DCM sie ab dem 30. Januar 2020 als gesammeltes Bündel.

Die fünf oscarnominierten Dokumentarkurzfilme erhalten in Deutschland hingegen keine Kinoauswertung, was das Anschauen hierzulande schwierig macht. Lediglich einer von ihnen ist auf Netflix zu finden (siehe weiter unten).

Wo und wann kann ich die anderen Oscar-Nominierten sehen?

Zuletzt wollen wir euch noch in aller Kürze über weitere Oscar-Kandidaten 2020 und wo sie zu finden sind, den Überblick verschaffen und haben sie dafür nach Verfügbarkeit geordnet. Vieles läuft noch oder kommt demnächst ins Kino. Manches findet sich bei Netflix. Ein zurückliegender DVD-Start bedeutet gleichzeitig häufig auch, dass ein Leihen bei vielen Anbietern wie Amazon, iTunes und Maxdome möglich ist.

Weitere Oscarnominierte 2020 im Kino

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers (3x oscarnominiert für Filmmusik und Tonschnitt und Spezialeffekte): seit 18. Dezember 2019 im Kino (erst ab 31. Dezember 2020 auf DVD, Blu-ray etc.)

(erst ab 31. Dezember 2020 auf DVD, Blu-ray etc.) Judy (2x oscarnominiert für die Hauptdarstellerin Renée Zellweger und Make-up): seit 02. Januar 2020 im Kino (erst ab 30. Juni 2020 auf DVD)



(erst ab 30. Juni 2020 auf DVD) Die Wütenden - Les Misérables (oscarnominiert als bester fremdsprachiger Film): seit 23. Januar 2020 im Kino



Knives Out (oscarnominiert für das beste Drehbuch von Rian Johnson): seit 2. Januar 2020 im Kino

Land des Honigs (2x oscarnominiert als bester fremdsprachiger Film und bester Dokumentarfilm): seit 21. November 2019 im Kino (erst ab 20. April 2020 auf DVD)

(erst ab 20. April 2020 auf DVD) Die Eiskönigin 2 (oscarnominiert für den besten Song): seit 20. November 2019 im Kino (erst ab 26. März 2020 auf DVD, Blu-ray etc.)



Weitere Oscarnominierte 2020 bei Netflix

Weitere Oscarnominierte 2020 auf DVD, Blu-ray etc.

Noch ausstehende Starts von Oscarnominierten 2020

Ihr hab noch so einiges vor euch? Na dann ran an den Oscar-Speck! Anderthalb Wochen habt ihr noch Zeit, um Fehlendes aufzuholen, bevor aus den Nominierten Gewinner oder Verlierer werden.

Habt ihr den Anspruch an euch selbst, so viele Oscar-Filme wie möglich zu sehen?