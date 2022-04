Oster-Angebote bei Amazon: Fire-TV-Sticks, Echo und Co. jetzt zum absoluten Schnäppchenpreis

Bei den aktuellen Amazon Oster-Angeboten könnt ihr diverse Amazon-Produkte besonders günstig kaufen, darunter Fire-TV-Sticks, Echo-Lautsprecher und Kindles.

Die Amazon Oster-Angebote * locken im Entertainment-Bereich nicht nur mit günstigen Fernsehern und Soundbars, sondern auch mit diversen runtergesetzten Amazon-Produkten. Schnäppchenjäger können derzeit unter anderem die verschiedenen Fire-TV-Sticks, Amazon Echos und Kindles zu billigen Preisen erstehen. Wir haben die aktuellen Deals unter die Lupe genommen und fassen für euch zusammen, bei welchen Angeboten ihr wie viel sparen könnt.



Fire TV, Echo und Kindle: Das sind die besten Deals der Amazon Oster-Angebote

Immer, wenn es bei Amazon besondere Rabattaktionen gibt, sind auch hauseigene Produkte wie Fire TV und Co. mit von der Partie. Zwar bekommt ihr die Fire-TV-Produkte teilweise nicht ganz so günstig wie beim Black Friday 2021, allerdings lohnen sich die Angebote trotzdem: Immerhin gibt es bis zu 50 Prozent Rabatt und die Amazon Echos sowie die Kindles könnt ihr sogar zum Tiefpreis kaufen.



Fire TV Sticks und Cubes im Angebot:



Wer auf die TV-Steuerung verzichten kann und keine Verwendung für 4K-Streaming hat, der macht mit dem Lite Stick ein echtes Schnäppchen. Grundsätzlich raten wir aber eher zum Kauf des herkömmlichen Fire TV Sticks oder der 4K-Variante. Mehr dazu in unserer Kaufberatung zu Amazon-Produkten.

Amazon Echos im Angebot:



Amazon Kindles im Angebot:



Wenn ihr wissen möchtet, welcher Fire TV Stick für euch der richtige ist und welches Modell sich für welchen Zweck am besten eignet, lest ihr die Antwort in unserer Kaufberatung. Bei Amazon könnt ihr derzeit übrigens weitere exklusive Angebote nutzen:



Die Angebote gelten übrigens noch bis zum 14. April 2022.



