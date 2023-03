Outer Banks 4 kommt: Diesmal geht's um den Schatz eines Piraten, der schon in Fluch der Karibik vorkam

Fans müssen erstmal keine Angst um die Netflix-Serie Outer Banks haben. Staffel 4 kommt und erste Details zur Story gibt es ebenfalls.

Outer Banks Staffel 3 steht zum Zeitpunkt dieses Artikels auf Platz 2 der Netflix-Top-10, gleich hinter Too Hot To Handle Germany. Weltweit hat die Mischung aus Teenie-Drama und Mystery-Abenteuer ein großes Publikum angezogen. Denn während andere Serien um eine Verlängerung bei Netflix bibbern, wurde die Zukunft der OBX-Crew schon gesichert.

Netflix hat bereits vor dem Start der 3. Staffel die 4. Staffel von Outer Banks bestellt. So viel Erleichterung zu Beginn muss sein.

Staffel 4 bereitet die Jagd nach Blackbeards Schatz vor

In der 3. Staffel landen die Pogues (John B, Sarah, Kiara, Cleo und Co.) auf einer einsamen Insel. Lange können sie die Idylle aber nicht genießen. Ward und Rafe wollen Rache und das ist am Ende nicht ihr einziges Problem. Im späteren Verlauf müssen insbesondere Sara und John B. tränenreiche Verluste hinnehmen. Im Finale trifft die Gruppe dann einen geheimnisvollen Mann, der Unglaubliches behauptet: Er will Details über die letzte Reise des legendären Piraten Blackbeard kennen. Und in der Ladung eines Piratenschiffs gibt es für gewöhnlich auch Schätze.

Ian McShane spielte den Piraten in Fluch der Karibik

Disney Ian McShane als Blackbeard

Blackbeard, auch bekannt als Edward Teach, segelte im frühen 18. Jahrhundert durch die Weltmeere und schindete mit einem auffälligen Äußeren Eindruck. Das prädestiniert den legendären Piraten für Auftritte in Film und Fernsehen.

Ian McShane spielte ihn in Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten, Hugh Jackman übernahm die Rolle in Pan, Ray Stevenson streifte sich das Piraten-Kostüm in zwei Staffeln von Black Sails über und zuletzt gab Taika Waititi Blackbeard in der Serie Our Flag Means Death.

Blackbeards verlorener Schatz ist eine populäre Legende

Eine Legende von Blackbeards verlorenem Schatz besagt, dass er ihn auf einer Inselgruppe im Gold von Maine vergraben haben soll (Seacoastonline ). Andere Geschichten mutmaßen, dass sich ein Schatz im Wrack seines letzten Schiffes verbirgt, der Queen Anne’s Revenge, die vor der Küste von North Carolina versenkt wurde (Quelle: Smithsonian ). Wie Forbes anmerkt, liegt letzteres nahe, also geografisch. Die Outer Banks sind schließlich eine Inselgruppe vor der Küste North Carolinas.

Wofür sich der Autorenstab von Outer Banks entscheidet, wird sich erst in einer Weile zeigen. Die 4. Staffel hat noch keinen Starttermin. In der Regel liegt aber etwas mehr als ein Jahr zwischen den Episoden.