Outlander - Im Trailer zu Staffel 5 droht Jamies Familie zu zerbrechen

Bald kehren Jamie und Claire Fraser in der 5. Staffel von Outlander zurück. Hier könnt ihr den ersten langen Trailer zur neuen Staffel sehen.

In nur wenigen Wochen hat das lange Warten endlich ein Ende, denn am 16. Februar startet die 5. Staffel von Outlander beim US-Sender Starz. Für Jamie Fraser (Sam Heughan) und seine Familie stehen schweren Zeiten an, denn ein Krieg steht bevor, der das Schicksal von Amerika bestimmen wird.

Den ersten langen Trailer zu Outlander Staffel 5 könnt ihr oben im Player oder weiter unten im Artikel ansehen.

Handlung: Worum geht es in Outlander - Staffel 5?

Die 5. Staffel von Outlander wird sich an den Geschehnissen des fünften Bandes, Das flammende Kreuz (OT: The Fiery Cross) von Diana Gabaldon orientieren.

Jamie und Claire Fraser (Caitriona Balfe) haben sich in North Carolina ein neues Leben aufgebaut. Nachdem sowohl ihre Tochter Brianna (Sophie Skelton) als auch ihr Freund Roger Mackenzie Wakefield (Richard Rankin) aus dem 20. Jahrhundert durch die Steinkreise von Craigh na Dun ins 18. Jahrhundert gereist sind, ist die Familie Fraser nun komplett vereint.

Doch eine schicksalhafte Schlacht steht bevor, die den Funken der Revolution in Amerika entfachen wird. Jamie muss sich nun zwischen seiner Pflicht gegenüber den Briten und seiner Loyalität gegenüber seinen Landsmännern entscheiden, ohne seine Familie in Gefahr zu bringen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Outlander Staffel 5 sehen:





Wo und wann könnt ihr die 5. Staffel von Outlander sehen?

In den USA startet die 5. Staffel von Outlander am 16. Februar 2020 auf Starz. Ob die neuen Folgen, wie in den vergangenen Jahren, erneut zeitnah bei RTL Passion erscheint, ist noch nicht bekannt.

Unterdessen warten Fans der Zeitreiseserie auch noch gespannt auf die Veröffentlichung der 4. Staffel beim Streamingdienst Netflix. Hier gibt es voraussichtlich im Frühjahr 2020 neue Folgen zu streamen.

Die deutsche Synchronfassung von Staffel 5 wird voraussichtlich im Sommer 2020 auf VOX zu sehen sein.



Werdet ihr die 5. Staffel von Outlander schauen?