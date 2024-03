Paradies für Harry Potter-Fans: Die super authentische Nachbildung des Sprechenden Huts und viele andere Gadgets gibt's jetzt günstig bei Amazon

Die Amazon Oster-Angebote locken mit guten Rabatten und auch beim Harry Potter Merch fallen die Preise. Wir haben für euch die magischen Stücke unter die Lupe genommen.

Vom 20. bis 25. März laufen die Oster-Angebote * bei Amazon und lassen in sämtlichen Kategorien die Preise fallen. Auch für Harry Potter Fans ist einiges dabei. Was uns besonders ins Auge gesprungen ist, ist der originalgetreue Sprechende Hut *, denn der sieht nicht nur gut aus, sondern ist während der Aktion um 24 Prozent heruntergesetzt.

So authentisch ist der Sprechende Hut aus Harry Potter

Wie auch im Film kann der Hut nicht nur sprechen, sondern sich auch bewegen. Die Mimik passt zu den 15 unterschiedlichen Phrasen, die je nach Einstellung auf Deutsch oder Italienisch gesprochen werden und euch auf die berühmten Häuser Hogwarts' verteilen. Durch das weiche Material lässt sich der Hut angenehm tragen und ist bei jedem Rollenspiel oder Cosplay-Kostüm ein echter Hingucker. Betrieben wird der Hut mit drei Batterien, die im Lieferumfang enthalten sind.

Interaktiv geht es weiter mit der ca. 22 cm großen Dobby-Puppe *. Der Hauself kann über 35 Geräusche und Sätze von sich geben. Arme, Kopf, Augen und die weichen Ohren sind beweglich und reagieren darauf, wenn ihr Dobby seine Socke in die Hand legt. Durch das Angebot spart ihr 28 Euro.

Harry Potter Merch: Es wird magisch

Was darf beim magischen Wirken auf keinen Fall fehlen? Der passende Zauberstab! Der offizielle Partner Wizarding World bietet detaillierten Zauberstäbe zu zehn verschiedenen Charakteren an, mit jeweils einer Zauberspruch-Karte. Während der Oster-Angebote sind die von Dumbledore *, Harry Potter * und Hermine * heruntergesetzt.

Amazon Der Goldene Snatch als Leselampe

Richtig stimmungsvoll wird es mit dem passenden Licht. Die elektrische Tischlampe * mit Hogwarts Logo sieht aus wie eine Kerze und wird über eine Zauberstab-Fernbedienung gesteuert. Für Leseratten macht die Goldene Schnatz Lampe * richtig was her. Das Clip-Licht könnt ihr einfach in euer Buch klemmen und der Schnatz fliegt über den Seiten und gibt das perfekte Leselicht in drei verschiedenen Helligkeitsstufen. Größer ist die Lampe vom Gleis 9 3/4 *, die ihr stehend oder an der Wand montiert nutzen könnt.

Baut Hogwarts nach mit diesen Lego-Sets

Um ganze 32 Prozent heruntergesetzt, ist die Hogwarts-Erweiterung Dumbledores Büro *. Das Set enthält neben dem Büro, auch den verbotenen Bereich der Bibliothek und jede Menge Zubehör, wie 6 Figuren, den Sprechenden Hut und das Schwert von Gryffindor.

Ebenfalls im Angebot ist der Lego Astronomieturm *. Mit den 8 Figuren und der Eule Hedwig könnt ihr unter anderem das Klassenzimmer für Zaubertränke, das Alraunen Gewächshaus und den Schlafsaal von Haus Ravenclaw erkunden.

Unabhängig von den Oster-Angeboten sind bei Amazon noch weitere Harry Potter Lego-Sets heruntergesetzt, um das Hogwarts-Schloss zu erweitern und die Filmcharaktere zu sammeln. Trotz der Rabatte lohnt sich immer auch ein Preisvergleich mit anderen Shops.

