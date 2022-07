"Parasit": Actionstar Sylvester Stallone rechnet gnadenlos mit Rocky-Macher ab

Sylvester Stallone ist das Gesicht von Rocky, doch trotzdem hat der Star nicht die Rechte an der Marke. Die hat er jetzt mit wütenden Instagram-Posts eingefordert.

Rocky Balboa zählt zweifellos zu den ikonischsten Rollen in der Karriere von Sylvester Stallone. Damals machte er die Figur als Hauptdarsteller und Co-Drehbuchautor weltbekannt und startete so ein ganzes Franchise. Jahrzehnte nach dem ersten Teil hat Stallone aber trotzdem keine Kontrolle über die Rechte der Marke.

Mit zwei wütenden Instagram-Posts hat Sly jetzt mit den Rocky-Produzenten abgerechnet, um seinen Anteil an der Reihe einzufordern.

Sylvester Stallone lässt seiner Rocky-Wut freien Lauf

In einem der Posts wirft Stallone laut Deadline dem mittlerweile 93-jährigen Rocky-Produzenten Irwin Winkler vor, dass dieser die Rechte an dem Franchise nur an seine Kinder abtreten würde. Zusammen mit dem Bild macht der Actionstar seinen Frust mehr als deutlich:

Ein SEHR schmeichelhaftes Porträt des großartigen Rocky-/Creed-Produzenten, IRWIN WINKLER, von einem der größten Künstler des Landes … AUCH nachdem IRWIN ROCKY über 47 Jahre lang Rocky und jetzt CREED kontrolliert hat, hätte ich wirklich gern wenigstens ein bisschen WAS VON DEM KLEINEN TEIL meiner RECHTE zurück, bevor du es NUR DEINEN KINDERN übergibst - ich glaube, das wäre eine FAIRE Geste von diesem 93-jährigen Herrn? …

Dies ist ein schmerzhaftes Thema, das an meiner Seele nagt, weil ich meinen Kindern etwas von Rocky hinterlassen wollte, aber es ist immer großartig, von den treuen Fans zu hören…

Ihr wisst, ich liebe es zu lesen und ich habe Tausende von Büchern gelesen, aber ich muss sagen, DIESES ist bei weitem das Schlimmste! Wenn euch jemals das Toilettenpapier ausgeht, werdet ihr hiervon nicht enttäuscht sein. Es ist sehr saugfähig… Dieser unerträglich wertlose Mist wurde von dem schmerzlich untalentierten David Winkler geschrieben, der der Sohn des bemerkenswert untalentierten und parasitären Produzenten von Rocky and Creed ist, obwohl ich ihn in all den Jahren kaum gesehen habe, den einzig wahren Irwin Winkler und Frau Margot.

Ich habe seinen wunderbaren Partner ROBERT CHARTOFF wirklich respektiert und geliebt, der echtes Talent und SEELE hatte, aber leider viel zu früh verstorben ist……. Wenn Winkler nicht gewesen wäre, hätte es mindestens drei weitere Rocky’s gegeben, das wäre wunderbar gewesen … ehrlich gesagt, diese Crew sind die schlimmsten unmenschlichen Wesen, die ich je in der Filmindustrie getroffen habe. Ich werde die treuen Fans für immer lieben und weiter kämpfen. !!! DENKT DARAN, ES FÜHLT SICH GUT AN, SEIN HERZ ZU REINIGEN …

In einem anderen Instagram-Post kurz davor rechnet Sly auch mitund dessen Buch ab, um seiner persönlichen Wut gegenüber den Rocky-Produzenten Luft zu machen:

Beide Instagram-Posts lassen deutlich erkennen, dass Stallone mehr denn je an Rocky als Marke hängt. Gerade der zweite Post artet sogar in wüste Beschimpfungen aus. Ob eine Reaktion des Rocky-Produzenten kommt, bleibt abzuwarten.

